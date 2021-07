Αμερικανοί ξιφομάχοι κατέβηκαν με ροζ μάσκες διαμαρτυρόμενοι για τον συναθλητή τους που κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση!

Τρεις από τους τέσσερις ξιφομάχους των ΗΠΑ στο ομαδικό κατέβηκαν με ροζ μάσκες στέλνοντας μήνυμα κατά της βίας σε γυναίκες, με τον τέταρτο της ομάδας να κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση!

Μία άκρως ενδιαφέρουσα ιστορία εκτυλίχθηκε στο ομαδικό αγώνισμα της ξιφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Τρία από τα τέσσερα μέλη της ομάδας των ΗΠΑ, οι Τζέικ Χόιλ, Κέρτις ΜακΝτόναλντ και Γιεσέρ Ραμίρεζ, κατέβηκαν στο ομαδικό με ροζ μάσκες σε ένα μήνυμα κατά της βίας των γυναικών.

Το μήνυμα όμως είχε και έναν συγκεκριμένο αποδέκτη και ήταν ο τέταρτος της ομάδας! Ο Αλεξ Χάτζιτς κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση και οι συναθλητές του ήταν αντίθετοι με την προσθήκη του στην ομάδα.

Ο Χάτζιτς δεν αγωνίστηκε ποτέ στο ομαδικό (ήταν αναπληρωματικός), ενώ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες εις βάρος του. Οι ΗΠΑ πάντως αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο από την Ιαπωνία.

#TeamUSA men’s epee team wore pink masks for their opening match at the Olympics as a show of support for sexual assault victims. Alen Hadzic— their teammate accused of rape and sexual assault— is on the left. Kudos to the team for taking a stand. #BelieveWomen pic.twitter.com/yRI4azelKN