Super League 2: Δέκα πράγματα για το πιο «αργοπωρημένο πρωτάθλημα» της Ευρώπης!

Το ημερολόγιο δείχνει Σάββατο 16 Ιανουαρίου και χωρίς να είναι... Πρωταπριλιά μπορεί να γραφτεί/ειπωθεί πως η Super League 2 ξεκινά χωρίς αστερίσκους, ενδιασμούς και άλλα παρεμφερή. Ναι, είναι αλήθεια! Θα έχουμε δράση, σε μία κατηγορία που πέρασε από χίλια μύρια κύματα και παραμένει ανενεργή από πέρσι τον Μάρτιο, όμως όλα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Υστερα από περίπου ένα τετράμηνο όπου αρχικά υπήρξαν αναβολές x αναβολών λόγω μη συμφωνίας στα τηλεοπτικά (τελικά επήλθε συμφωνία με την ΕΡΤ) και για διάφορα άλλα ζητήματα και μετέπειτα με αφορμή το «λουκέτο» που επιβλήθηκε στη χώρα μας μετά την εκ νέου έξαρση της πανδημίας, οι «μονομάχοι» στέκονται στη σέντρα με φόντο την άνοδο στη Super League 1 και τα «σαλόνια».

To G-Weekend σας μεταφέρει 10 πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για το πρωτάθλημα που ξεκινά, με την ευχή όλων να... τελειώσει κιόλας. Ελλάδα είμαστε, όλα γίνονται!

-Ο τρόπος διεξαγωγής, ξεκινούν 11 και βλέπουμε...!

Πρόσφατα και λόγω έλλειψης διαθέσιμων ημερομηνιών, αποφασίστηκε να τροποποιηθεί η προκήρυξη του πρωταθλήματος και αντί για 32 αγωνιστικές θα παιχθούν 27. Πιο συγκεκριμένα οι 22 της κανονικής διάρκειας plus 5 αντί για 10 των play off και των play out (μεταφέρουν τους βαθμούς της regular season). Στο φινάλε ο πρώτος θα ανέβει στη Super League 1, ο 2ος θα δώσει διπλό μπαράζ με τον 13ο της μεγάλης κατηγορίας, ενώ οι δύο τελευταίοι θα υποβιβαστούν. Επειδή όμως το είπαμε και παραπάνω Ελλάδα είμαστε και κάθε καλοκαίρι πέφτει στο τραπέζι ο όρος «αναδιάρθρωση», για το τελευταίο σκέλος ουδείς ορκίζεται. Παράλληλα υπάρχει και το εξής δεδομένο. Στη σέντρα θα βρεθούν 11 ομάδες, καθώς εκκρεμεί τι μέλλει γενέσθαι με τη Δόξα Δράμας που δεν έχει πάρει άδεια από την ΕΕΑ. Η υπόθεσή της θα εκδικαστεί στις 21/1 και αποφασίστηκε να μην γίνουν τα παιχνίδια της με Χανιά και Εργοτέλη, που έχουν οριστεί μέχρι τότε. Εάν τελικά τεθεί οριστικά εκτός, τότε θα καταλάβει την τελευταία θέση και όλα τα παιχνίδια της θα κατακυρώνονται 3-0 υπέρ των αντιπάλων της.

-Γιατί μπορεί να μην γίνουν play off και play out

Ο παραπάνω τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος είναι επί... χάρτου και το «καλό» σενάριο. Επειδή όμως η χώρα μας πλήττεται, όπως άλλωστε όλη η ανθρωπότητα, από την πανδημία του κορονοϊού και κυρίως γιατί έχουμε σέντρα στα μέσα Ιανουαρίου (!), υπάρχει ένα ενδεχόμενο να μην διεξαχθούν τα play off και τα play out! Λόγω EURO το πρωτάθλημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την παρέλευση του Μαΐου και η Super League 2 είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Super League 1, αφού υπάρχει το διπλό μπαράζ.

Αρα τα χρονικά περιθώρια για να διεξαχθούν οι 27 αγωνιστικές είναι ιδιαίτερα στενά και αποφασίστηκε ότι όσα ματς αναβάλλονται, κυρίως λόγω κρουσμάτων όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, μέχρι και την 16η αγωνιστική να διεξάγονται την πρώτη διαθέσιμη κενή Τετάρτη. Μετά την 17η όμως και μέχρι το φινάλε το πρόγραμμα θα είναι «φορτωμένο» με κολλητές εμβόλιμες και δεν υπάρχουν κενά, για αυτό εάν υπάρξουν αναβολές από εκείνη τη «στροφή» και ύστερα, δεν θα γίνουν τελικά τα play off και τα play out, αλλά η περίοδος θα λήξει με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας!

-Η «μάχη» των πάγκων

Εγχώριο ποδόσφαιρο χωρίς αλλαγές προπονητών δεν... γίνεται και ήδη η κατηγορία μετρά μία, αφού τον Οκτώβριο ο Νίκος Παπαδόπουλος διαδέχθηκε τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο στην Παναχαϊκή. Στη «μάχη» των πάγκων της κατηγορίας συναντούμε 11 Ελληνες και τον Τόνι Πόποβιτς από την Αυστραλία, ο οποίος ανέλαβε την Ξάνθη. Ο 47χρονος έχει, μεταξύ άλλων, στο παλμαρέ του και μία κατάκτηση του Champions League της Ασίας, αλλά η Β' Εθνική έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και δυσκολίες. Εκ των υπολοίπων κόουτς άνοδο στα «σαλόνια» έχουν πανηγυρίσει οι Αλέκος Βοσνιάδης των Χανιών, Δημήτρης Σπανός του Ιωνικού και Νίκος Παπαδόπουλος της Παναχαϊκής, που είναι και οι τεχνικοί με την μεγαλύτερη εμπειρία στην κατηγορία, αφού μετρούν 201, 155 και 143 ματς αντίστοιχα. Ακολουθεί ο Απόστολος Χαραλαμπίδης των Τρικάλων με 136, ο Σάκης Θεοδοσιάδης του Διαγόρα Ρόδου με 92, ο Σωτήρης Αντωνίου του Λεβαδειακού με 62, ο Γιάννης Μάγγος του Απόλλωνα Λάρισας με 33, ο Γιάννης Ταουσιάνης του Εργοτέλη με 20, ο Θανάσης Κολιτσιδάκης της Δόξας Δράμας με 11, ο Μανώλης Παπαματθαιάκης του ΟΦ Ιεράπετρας με 10, ενώ «πρωτάρης» όχι μόνο στην κατηγορία αλλά και ως πρώτος, είναι ο Δημήτρης Μπέλας της ΑΕ Καραϊσκάκη.

-Επίσημο ματς μετά από 312 ημέρες!

Με τρεις αναμετρήσεις θα ανοίξει σήμερα η αυλαία της φετινής Super League 2 και αυτόματα οι συγκεκριμένοι αγώνες (ΑΕ Καραϊσκάκης-Λεβαδειακός, ΟΦ Ιεράπετρας-Διαγόρας Ρόδου, Παναχαϊκή-Τρίκαλα) θα είναι ο πρώτοι επίσημοι στην κατηγορία μετά από 312 ημέρες! Το τελευταίο της ματς ήταν στις 10 Μαρτίου του 2020, όταν η Παναχαϊκή επικράτησε τότε του Απόλλωνα Λάρισας με 7-0. Δηλαδή Αχαιοί έριξαν τους τίτλους τέλους και οι ίδιοι αρχίζουν ξανά το... βιβλίο.

-Παναχαϊκή η πολυνίκης!

Η Παναχαϊκή μάλιστα θεωρείται ως η κατά τεκμήριο πιο πετυχημένη ομάδα της Super League 2 και ευρύτερα της 2ης κατηγορίας, καθώς έχει κατακτήσει 6 φορές τον αντίστοιχο τίτλο του πρωταθλητή. Από τις υπόλοιπες 11 που συμμετέχουν φέτος στην κατηγορία κούπα έχουν πάρει τα Τρίκαλα (4), η Δόξα Δράμας (3), ο Διαγόρας Ρόδου (1), ο Εργοτέλης (1), η Ξάνθη (1) και ο Ιωνικός (1).

-Λεβαδειακός ο πιο «έμπειρος»

Διαχρονικά η 2η κατηγορία (είτε Β' Εθνική, είτε Football League, είτε εσχάτως Super League 2) θεωρείται και είναι «ιδιαίτερη» και πρέπει να την ξέρεις καλά. Ο Λεβαδειακός είναι η πιο «έμπειρη» ομάδα σε σύγκριση με τις 12 της λίγκα, καθώς θα συμμετάσχει φέτος για 34η φορά. Ετσι θα πιάσει στην 1η θέση της σχετικής λίστας την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ολυμπιακό Βόλου.

-ΟΦ Ιεράπετρας ο «πρωτάρης»

Στον αντίποδα ο ΟΦ Ιεράπετρας είναι ο «πρωτάρης» της κατηγορίας. Οι Κρητικοί ιδρύθηκαν το 1970 και πέρσι τερμάτισαν στην 4η θέση της Football League. Στα τέλη Σεπτεμβρίου όμως αποχώρησε ο Πανιώνιος, εκείνοι πήραν τη θέση του στη Super League 2 και θα συμμετάσχουν για «παρθενική» φορά στη Β' Εθνική.

-Διαμαντόπουλος και Χατζής εν ενεργεία ρέκορντμαν

Ο Δημήτρης Διαμαντόπουλος των Χανιών είναι ο πρώτος εν ενεργεία σκόρερ της κατηγορίας, καθώς έχει βρει στόχο 60 φορές σε αγώνες της. Ο 32χρονος στράικερ... κατηφόρισε το καλοκαίρι στην Κρήτη από τον Αρη, ενώ πλην των «κίτρινων» έχει παίξει στη Super League 2 (ή Β' Εθνική ή Football League) με Βέροια, Φωκικό, Δόξα Δράμας, Ολυμπιακό Βόλου, Αγροτικό Αστέρα και Απόλλων Σμύρνης. Σε ότι αφορά τις συμμετοχές ο Κώστας Χατζής έχει μακράν τις περισσότερες από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή της κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα ο 35χρονος χαφ... κουβαλά στην πλάτη 349 επίσημα παιχνίδια σε αυτή, όπου εκτός τον Απόλλωνα Λάρισας που βρίσκεται από το 2017 τον έχουμε δει ακόμη με τη φανέλα των Καστοριά, Καλαμάτας, Ιωνικού, Διαγόρα Ρόδου, Πιερικού. ΑΕΛ, Νίκης Βόλου, Αιγινιακού, Απόλλων Σμύρνης, Παναχαϊκής και Αγροτικού Αστέρα.

-Το πρωτάθλημα της αποκέντρωσης

Από τους 12 «μονομάχους» οι 11 προέρχονται από την επαρχία. Στην Αττική βρίσκουμε τον Ιωνικό, η Θεσσαλονίκη δεν έχει «εκπρόσωπο» και από εκεί και πέρα υπάρχουν 3 ομάδες από την Κρήτη (Εργοτέλης, ΟΦ Ιεράπετρας, Χανιά) και η ΑΕ Καραϊσκάκης (Αρτα), Απόλλων Λάρισας, Διαγόρας Ρόδου, Δόξα Δράμας, Λεβαδειακός, Ξάνθη, Παναχαϊκή και Τρίκαλα.

-16 πρωταθλητές Ευρώπης 2004 και ο Τζιοβάνι

Κατά καιρούς από την κατηγορία έχουν περάσει πολύ «μεγάλα» ονόματα ποδοσφαιριστών. Ιδιαίτερα μέχρι και τις αρχές της περασμένης δεκαετίας έμοιαζε δελεαστική για Ελληνες και μη, ενώ και πολλοί που ακολούθησαν σπουδαία καριέρα έκαναν εκεί τα πρώτα τους βήματα. Ενδεικτικά να πούμε πως 16 πρωταθλητές Ευρώπης το 2004 με την Εθνική μας έπαιξαν κάποια στιγμή στη Β' Εθνική και πιο συγκεκριμένα οι Γιούρκας Σεϊταρίδης, Στέλιος Βενετίδης, Νίκος Νταμπίζας, Τραϊανός Δέλλας, Θοδωρής Ζαγοράκης, Στέλιος Γιαννακόπουλος, Αγγελος Χαριστέας, Βασίλης Τσιάρτας, Κώστας Χαλκιάς, Φάνης Κατεργιανάκης, Τάκης Φύσσας, Παντελής Καφές, Μιχάλης Καψής, Κώστας Κατσουράνης, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Βασίλης Λάκης. Ομως δεν είναι οι μόνοι αφού από τα «αλώνια» πέρασε και ο «μάγος» Τζιοβάνι, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2006/07 τον είδαμε για 8 παιχνίδια με τη φανέλα του Εθνικού. Ο Βραζιλιάνος δεν χρειάζεται συστάσεις, ενώ γενικότερα έχουμε δει πολλούς, καλούς και γνωστούς παίκτες.