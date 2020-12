Τεό Ερνάντες: O αριστερός μπακ που πήρε ο Μαλντίνι από τη Ρεάλ για να τον κάνει Νο 1 (vids)

Ο Γάλλος φουλ μπακ αυτή τη στιγμή ίσως είναι από τους καλύτερους στη θέση του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Άντι Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ να τον κοντράρει στα ίσια.

Ωστόσο, όσο ο Σκωτσέζος αριστερός οπισθοφύλακας των Πρωταθλητών Αγγλίας επιλέγει κυρίως τις ασίστ προς τους συμπαίκτες του μετρώντας 28 από το καλοκαίρι του 2018, τις περισσότερες στην Premier League μετά τον Ντε Μπρόινε σε αυτά τα 2,5 χρόνια, ο Τεό Ερνάντες αναδεικνύεται και σε... σκόρερ.

Το καλοκαίρι του 2017 ο Ερνάντες έκανε το βήμα από τον έναν μεγάλο σύλλογο της Μαδρίτης, στον άλλον. Από την Ατλέτικο, έβαλε τη φανέλα της Ρεάλ. Και προφανώς οι οπαδοί δεν είδαν με καλό μάτι αυτή την απόφαση της διοίκησης των «μερένγκες». Προτού μετακομίσει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», είχε περάσει δανεικός από την Αλαβές, όμως, όσα είχε δείξει εκεί, δεν τον βοήθησαν να κοντράρει τον Μαρσέλο που ήταν το απόλυτο αφεντικό στην αριστερή πτέρυγα της «βασίλισσας». Έτσι αγωνίστηκε μονάχα 23 φορές.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αμφέβαλλαν, όχι μονάχα για τις ικανότητές του, αλλά και για την γενικότερη νοοτροπία του όσο βρισκόταν στην «βασίλισσα», με αποτέλεσμα να φύγει δανεικός και στην Ρεάλ Σοσιεδάδ προτού παραχωρηθεί στη Μίλαν το καλοκαίρι του 2019. Πάντως, μιλώντας για το πέρασμά του από την ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν, ο Τέο είχε παραδεχθεί στο Onda Cero: «Ήμουν μικρός σε ηλικία και δεν μπορούσα ν' ανταποκριθώ στις προσδοκίες που είχαν από εμένα. Δεν είχα το χρόνο, δεν μου έδωσαν ευκαιρίες. Δεν είχα αυτοπεποίθηση από τη στιγμή που δεν έπαιρνα παιχνίδια. Δεν ήμουν όσο ώριμος έπρεπε. Τώρα ξέρω τι πήγε στραβά. Πάντως, δεν θεωρώ ότι θα ήθελα να επιστρέψω εκεί... Μακάρι να παραμείνω για πάντα στη Μίλαν»!

Όσο περισσότερα θυμόταν από τη θητεία του στην «βασίλισσα», άλλο τόσο καταλάβαινε πως τελικά ήταν μια λανθασμένη επιλογή, σε κακές συγκυρίες και μάλλον είναι πολύ τυχερός που έφυγε από ένα περιβάλλον όπου δεν θα μπορούσε ν' αναδειχθεί... «Μου κόλλησαν την ταμπέλα του “κακού παιδιού”. Μου ασκούσαν συνεχώς κριτική και με προσέβαλλαν στην Ρεάλ. Ναι, έκανα κι εγώ κάποια χαζά πράγματα, αλλά τώρα ωρίμασα. Τώρα πλέον θα καθίσω περισσότερο στο σπίτι, θα παίξω με τα σκυλιά μου, θα δω τηλεόραση και θα παραμείνω ήρεμος...» είχε αναφέρει στην Gazzetta dello Sport.

Ο Πάολο Μαλντίνι αμέσως μετά το γκολ που πέτυχε ο Ερνάντες απέναντι στην Λάτσιο το βράδυ της περασμένης Πέμπτης για το 3-2 της Μίλαν και την διατήρηση της κορυφής του βαθμολογικού πίνακα στο φινάλε του 2020, σηκώθηκε από την θέση του στα επίσημα και πανηγύρισε έξαλλα. Στο φινάλε της αναμέτρησης κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και αγκάλιασε τον παίκτη που βρισκόταν σε... έξαλλη κατάσταση μετά το καθοριστικό γκολ που είχε πετύχει στο 92'.

Το καλοκαίρι του 2019 ο Μαλντίνι ήταν εκείνος που είχε τηλεφωνήσει στον Γάλλο για να τον πείσει να μετακομίσει στο Μιλάνο, ρίσκαρε με την επιλογή του, ωστόσο, ο θρύλος των «ροσονέρι» και νυν τεχνικός διευθυντής δικαιώνεται απόλυτα για την επιλογή που έκανε...

«Μου έδειξε ότι με εμπιστεύεται σ' εκείνο το τηλεφώνημα που μου είχε κάνει όταν κάναμε διακοπές στην Ίμπιζα. Με έπεισε ότι το “Σαν Σίρο” μπορούσε να γίνει το νέο ποδοσφαιρικό μου σπίτι. Ακόμα και τώρα μιλάμε και μου λέει αρκετά πράγματα και εμπνέομαι από εκείνον, τον Ζλάταν και τον κόουτς Πιόλι για να γίνομαι όλο και καλύτερος» είπε ο Ερνάντες που έχει ακούσει πλέον από τον Μαλντίνι να τον αποθεώνει!

Η μεταγραφή του 23χρονου ποδοσφαιριστή είχε κοστίσει 20 εκατομμύρια ευρώ στην Μίλαν και τώρα κοστολογείται στα 45+ εκατομμύρια έπειτα απ' όσα έχει καταφέρει με τη φανέλα του ιταλικού συλλόγου.

Το γκολ απέναντι στην Λάτσιο δεν είναι το μοναδικό που έχει πετύχει στο φινάλε για να βοηθήσει στον μέγιστο βαθμό την Μίλαν. Αν και αριστερός φουλ μπακ, είχε κάνει κίνηση στην περιοχή, τοποθετήθηκε στο ύψος του πρώτου δοκαριού και πήρε την παλικαρίσια κεφαλιά για να γράψει το τελικό 3-2 και να συνεχίσει η αρμάδα του Στέφανο Πιόλι την φετινή, τρελή της πορεία.

