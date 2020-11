Ο Μπουφόν μεγαλώνει τα... παιδιά των συμπαικτών του! (pics & vids)

Ο θρυλικός τερματοφύλακας της Γιουβέντους συνεχίζει απτόητος παρά το γεγονός πως έχει φτάσει στην ηλικία των 42 ετών και το νέο συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν από μερικούς μήνες έχει διάρκεια μέχρι και το καλοκαίρι του 2021.

Φυσικά, αυτό με την ευχή να ολοκληρωθεί με μια τεράστια επιτυχία για τον ίδιο και για την «Γηραιά κυρία», αφού είναι κοινό μυστικό πως ο σύλλογος του Τορίνο θέλει να κυνηγήσει με μανία το Champions League όσο βρίσκεται στο κλαμπ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, λοιπόν, έχοντας ήδη εκδηλώσει την μεγάλη του χαρά για το γεγονός πως βρίσκεται πλέον στην ίδια ομάδα με τον CR7 και δεν τον έχει απέναντι να σκοράρει εις βάρος του με τον Πορτογάλο να τον αφήνει «άγαλμα» με ανάποδο ψαλίδι, έχει καταφέρει να συνυπάρξει με διαφορετικές γενιές παικτών στο γήπεδο!

Grande CR7issimo!!! Congrats for this great achievement my friend, 746 goals are an huuuge amount! You reached Puskas, now you have to get Pelé! @Cristiano pic.twitter.com/ga3oK34YpC

Ξεκινώντας στην Serie A, πίσω στο 1995, με τη φανέλα της Πάρμα, το έκανε σε παιχνίδι κόντρα στην Μίλαν των Ρομπέρτο Μπάτζιο και Ζορζ Γουεά. Και μάλιστα όντας 17 ετών τότε, κράτησε ανέπαφη την εστία του!

Από εκείνη την ημέρα, συμπληρώθηκαν αισίως 25 χρόνια (την περασμένη Πέμπτη) και ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν έχει συνεργαστεί αλλά και αντιμετωπίσει ποδοσφαιριστές των οποίων αργότερα συνάντησε και τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο!

Φυσικά, έχει να παρουσιάζει μεγάλο αριθμό πρώην και νυν συμπαικτών που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν έκανε ντεμπούτο στην Serie A!

A quarter of a century to the day that a young and unknown goalkeeper called Gianluigi Buffon kept a clean sheet on his Parma debut against the Milan of Roberto Baggio and George Weah.

A thread of some of TGU's best work on arguably the greatest goalkeeper in history. pic.twitter.com/pHpNRWgCAO

— The Gentleman Ultra (@GentlemanUltra) November 19, 2020