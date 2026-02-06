Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta: Βλέπουμε μαζί το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στα νέα καταστήματα Allwyn

Η αγαπημένη συνήθεια της Κυριακής επιστρέφει δυναμικά τη νέα χρονιά, πιο ανανεωμένη και πιο συναρπαστική από ποτέ.

Το Πάμε Στοίχημα Sports Party by Gazzetta κάνει ξανά σέντρα, εγκαινιάζοντας τη νέα εποχή Allwyn μέσα από τα σύγχρονα, ανανεωμένα καταστήματά της, που προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες ψυχαγωγίας και αθλητικής δράσης. Η αγαπημένη παρέα επιστρέφει και δίνει ραντεβού με όλους τους φιλάθλους για μεγάλες βραδιές γεμάτες ένταση, ανάλυση και εκπλήξεις.

Αυτή τη φορά, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για την 20η αγωνιστικής της Super League. Ένα ντέρμπι που πάντα καθηλώνει και που θα παρακολουθήσουμε μαζί, ζωντανά, μέσα από την ξεχωριστή εμπειρία του Sports Party.

Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 20:25, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς ένα κατάστημα Allwyn, να σκανάρεις το QR code και να μπεις απευθείας στη live εμπειρία. Από εκείνη τη στιγμή, γίνεσαι μέρος της δράσης με αναλυτικό σχολιασμό, χρήσιμα στοιχηματικά tips, ενισχυμένες αποδόσεις και μοναδικά δώρα.

Τον ρυθμό της βραδιάς δίνει ο Θανάσης Πασσάς, μαζί με τους Σπύρο Γιαννόπουλο, Γιώργο Θεοφανόπουλο και Κόνι Θεοδώρου, οι οποίοι σχολιάζουν ζωντανά κάθε φάση και μεταφέρουν τον παλμό του αγώνα σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta, Μάρθα Χωριανοπούλου και Μάκης Σταθάτος, κάνουν τον δικό τους σχολιασμό και αναλύσεις για το μεγάλο ντέρμπι.

Πέρασε από το κοντινότερο κατάστημα Allwyn και γίνε κι εσύ μέρος της εμπειρίας, γιατί το ντέρμπι δεν το βλέπουμε απλώς — το ζούμε μαζί.