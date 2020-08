Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Με το λιοντάρι... δεν μπλέκεις (pic & vids)

Στο φετινό δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου επέστρεψε στο αγαπημένο του Μιλάνο, έγινε ξανά ροσονέρο, όμως, η πανδημία είχε άλλα σχέδια την ανθρωπότητα και το ποδόσφαιρο από τον Μάρτιο.

Ο Ζλάταν, ήξερε ακριβώς τι να κάνει. Και πως να προστατευθεί. Και πως να ... προκαλέσει τον Covid-19 να τον πλησιάσει αν ήθελε μια μονομαχία μαζί του. Ο ιός δεν εμφανίστηκε ποτέ μπροστά στον Σουηδό σούπερ σταρ, που τον περίμενε στην πατρίδα του περνώντας το χρόνο του με προπονήσεις στην Χάμαρμπι και ψάρεμα με φίλους...

Ο «Ίμπρα» κατάφερε μεσοβδόμαδα στην ευρεία νίκη της Μίλαν επί της Σαμπντόρια να σκοράρει δυο φορές και να δώσει μια ασίστ. Επίσης, πέτυχε το πιο γρήγορο γκολ του με τη φανέλα των «ροσονέρι», έχοντας χρειαστεί μονάχα τρία λεπτά και 22 δευτερόλεπτα για να κάνει τη δυνατή κεφαλιά από τη σέντρα του Ρέμπιτς και ν' ανοίξει το σκορ για την ομάδα του.

Το αμέσως προηγούμενο πιο γρήγορο τέρμα του, ήταν σε ντέρμπι του Μιλάνου απέναντι στην Ίντερ, τον Νοέμβρη του 2010!

Με το διπλό... χτύπημα του λιονταριού απέναντι στην Σαμπντόρια, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την επιστροφή του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα εντός 17 αναμετρήσεων στη δεύτερη θητεία του στη Μίλαν, να προκαλέσει τεράστιο αντίκτυπο.

Έχει 9 γκολ και 5 ασίστ (μέχρι και το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής απέναντι στην Κάλιαρι) από την ημέρα που πάτησε ξανά το πόδι του στην Ιταλία για να συνεχίσει την καριέρα του μετά το πέρασμα από το Λος Άντζελες και τους Γκάλαξι στο MLS.

Το γεγονός πως αποτελεί θρύλο για το ιταλικό ποδόσφαιρο με όσα έχει καταφέρει δεν χρειάζεται να το αναφέρει κάποιος, αν και κοιτάζοντας όσα έχει πετύχει με τη φανέλα της Μίλαν στο σύνολό τους, σε ό,τι αφορά τη συμβολή που έχει στο σκοράρισμα για την ομάδα του, γίνεται αμέσως αντιληπτό. Έχει συμμετοχή σε 95 γκολ σε 104 παιχνίδια σε γενικότερο πλαίσιο, ενώ φτάνει στα 73 τέρματα με δική του συμμετοχή, σε 78 ματς πρωταθλήματος!

Από τα μέσα της εβδομάδας έχει πλέον πιάσει την 50άρα και με τη φανέλα των «ροσονέρι» στη Serie A για να είναι ο μοναδικός που έχει κάνει το 50+ και με τους δύο συλλόγους του Μιλάνου μετά και το πέρασμά του από την Ίντερ στο πλευρό του αγαπημένου του φίλου, Ζοσέ Μουρίνιο.

