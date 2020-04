ΠΑΟΚ: Οι top-4 παίκτες της ιστορίας του, σωστό ή λάθος; (poll)

Πολλά ποδοσφαιρικά και μη «challenge», ανά τον κόσμο, έχουν δημιουργηθεί την εποχή της παγκόσμιας καραντίνας. Γι’ αυτό και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν… ξεφυτρώσει κάθε λογής «προκλήσεις» και έχουν στηθεί διάφορες ψηφοφορίες.

Ο κόσμος «μένοντας σπίτι» ψάχνει τρόπο για να περάσει τον χρόνο του. Το ίδιο κάνουν και τα στελέχη των ομάδων, που εκμεταλλεύονται στο έπακρο τη δύναμη των social media για να επικοινωνήσουν, αυτή τη δύσκολη περίοδο, με το κοινό τους.

Ένα από τα πολλά «challenge» ξεκίνησε από την Πολωνία. Η Γιαγκελόνια (πρώην ομάδα του Κάρολ Σφιντέρσκι) ζήτησε -μέσω του twitter- από αρκετές ομάδες να επιλέξουν τα τέσσερα ποδοσφαιρικά είδωλα της ιστορίας τους.

Ο ΠΑΟΚ αποδέχθηκε την πρόκληση και τοποθέτησε στην κορυφή τον «Μεγαλέξανδρο», Γιώργο Κούδα, ακολούθησε ο «Καίσαρας» του ελληνικού ποδοσφαίρου, Σταύρος Σαράφης. Στο νούμερο τρία βρέθηκε ο πιστός στρατιώτης, Κώστας Ιωσηφίδης, ενώ ο μοναδικός εν ενεργεία παίκτης της μικρής, αλλά μεγάλης σε αξία, λίστας ήταν ο τωρινός αρχηγός του, Αντρέ Βιεϊρίνια.

Hey @Jagiellonia1920

We hope your fans and everyone in Poland are well and staying safe - our thoughts are with you as we fight this battle together.

Here are our 4 idols:

Koudas

Sarafis

Iosifidis

Vieirinha

We nominate: @FKPartizanBG @LAGalaxy @LFC @leytonorientfc

— PAOK FC / ΠAOK (Stay at) (@PAOK_FC) March 24, 2020