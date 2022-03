Με το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκού να κρίνει την πρωτιά στην βαθμολογία, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών.

Η αυλαία της κανονικής περιόδου στην Volley League πέφτει αύριο (26/3, 19:00 κοινή ώρα έναρξης όλων των αγώνων) με τα βλέμματα να στρέφονται κυρίως στην Θεσσαλονίκη.

Εκεί, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, με τις «πράσινες» να θέλουν δύο σετ για να κρατήσουν την πρώτη θέση στην βαθμολογία και κατά συνέπεια το απόλυτο πλεονέκτημα στα play off.

O Ολυμπιακός βρίσκεται στο -3 και την ίδια ώρα φιλοξενεί την ΑΕΚ, σε ένα ματς που και η Ενωση θέλει τη νίκη έτσι ώστε να παραμείνει στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Ετσι, οι «ερυθρόλευκες» θα έχουν τα... αυτιά τους και στο τι συμβαίνει στη Μίκρα, όπως και η ΑΕΚ στο παιχνίδι του Αρη (εκτός με Ηλυσιακό) και της Θέτιδας (εντός με Πορφύρα).

Σε περίπτωση ήττας η ΑΕΚ κινδυνεύει να πέσει ακόμη και στην έκτη θέση καθώς είναι στο +1 από τον Αρη και στο +2 από την Θέτιδα.

Το θετικό για τις «κίτρινες» είναι πως οι αντίπαλοι των ομάδων που την ενδιαφέρουν, καίγονται για βαθμούς καθώς εμπλέκονται στα play out.

Στην κάτω ζώνη, ο 11ος Πανναξιακός υποδέχεται τον ΑΟ Μαρκοπούλου (εξασφάλισε την παραμονή του από την περασμένη εβδομάδα) και με νίκη θα είναι σίγουρα στην 11η θέση (που σημαίνει πλεονέκτημα έδρας στα play out), ενώ οι Αμαζόνες, που περιμένουν να μάθουν ποιον από τους Ηλυσιακό, Πορφύρα θα αντιμετωπίσουν στα play out, υποδέχονται την Λαμία που με τη σειρά της περιμένει να δει αν θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο των play off.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 26 Μαρτίου (19:00 όλα τα ματς)

«Μ. Μερκούρη» Ρέντη: Ολυμπιακός – ΑΕΚ (Φραγκάκης, Μιχαήλογλου)

ΔΑΚ Ευόσμου: ΑΠΣ Αίας - ΑΟ Θήρας (Δημητρίου, Παπαδόπουλος)

Μίκρα: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (Γεωργιάδης Εμ., Μαυρίδης)

«Α. Φώτσης» Ιλίσια: Ηλυσιακός – Άρης (Μουλά Λ., Μαύρος)

ΔΑΚ Νάξου: Πανναξιακός - ΑΟ Μαρκοπούλου (Πρέντζας, Βελώνης)

«Γ. Γεννηματάς» Βούλα: ΑΣΠ Θέτις – Πορφύρας (Γεροθόδωρος, Μεταξά)

«Στ. Καλαϊτζής» Ν. Ερυθραία: ΑΝ Αμαζόνες - ΑΟ Λαμίας 2013 (Βουδούρης, Μάλφας)

Η βαθμολογία