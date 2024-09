Ο Mορτέζα Μεχρζάντ έχει ύψος 2,46μ., αγωνίζεται με το Ιράν στο καθιστό βόλεϊ και τις πρώτες ημέρες στο Παρίσι κοιμόταν στο πάτωμα, γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι για να τον χωρέσει.

Ο Mορτέζα Μεχρζάντ βλέπει τον κόσμο από τα 246 εκατοστά, είναι ο ψηλότερος Παραολυμπιονίκης στην ιστορία και ο 2ος ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Είναι βασικό μέλος της ομάδας καθιστού βόλεϊ του Ιράν και στο Παρίσι πάει για το 3ο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Μόνο που στο Παρίσι τις πρώτες ημέρες της διαμονής του αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα, καθώς στο Παραολυμπιακό Χωριό δεν υπήρχε κρεβάτι για να χωρέσει.

#IRI secured their third successive #SittingVolleyball #Gold following a 3-1 victory over #RPC on Day 11, with the outstanding Morteza Mehrzadselakjani contributing 28 points.#BRA won the women's #bronze play-off after a 3-1 win over #CAN.#Tokyo2020 #Paralympics @ParaVolley pic.twitter.com/Cs9AfkfEwl