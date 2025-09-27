Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών: Στον τελικό μετά από 55 χρόνια η Βουλγαρία (vid)
Μεγάλες συγκινήσεις και μεγάλη πρόκριση για την Βουλγαρία μας χάρισε ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών που διεξάγεται στις Φιλιππίνες. Στην πρώτη ευρωπαϊκή μάχη, καθώς και ο δεύτερος ημιτελικός είχε ομάδες από την Γηραιά Ήπειρο, οι Βούλγαροι κατάφεραν να επιστρέψουν σε τελικό τόσο μεγάλης διοργάνωσης μετά από 55 χρόνια επικρατώντας με 3-1 (20-25, 25-23, 21-25, 22-25) της σπουδαίας στην φετινή διοργάνωση Τσεχίας.
Οι Τσέχοι κατάφεραν να πάρουν το πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια η παρέα των αδερφών Νικόλοφ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή τους και κάνοντας την μεγάλη ανατροπή πήραν την ακόμα μεγαλύτερη πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος μετά από 55 χρόνια. Στον τελικό οι Βούλγαροι θα αντιμετωπίσουν την Ιταλία ενώ η Τσεχία του δικού μας Αντώνη Βουρδέρη θα αντιμετωπίσει την Πολωνία.
Τα σετ: 1-3 (20-25, 25-23, 21-25, 22-25)
ΤΣΕΧΙΑ (Γίρι Νόβακ): Γκαλάμποφ 13, Ζάγιτσεκ 4, Μπάρτουνεκ 1, Βασίνα 17, Ίντρα 10, Κλάιμες 9 / Μονίκ (λ), Λίτσεκ, Σερμπ, Σότολα 6.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (Τζιανλορένζο Μπλενγκίνι): Νικόλοφ Σ. 9, Πέτκοφ 1, Ατανάσοφ 8, Ασπαρούχοφ 10, Γκροζντάνοφ 12, Νικόλοφ Α. 31 / Κόλεφ (λ), Πάλεφ, Πέτκοφ 5.
