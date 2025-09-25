Με την ολοκλήρωση των προημιτελικών βγήκαν οι τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και θα παλέψουν για τα τρία μετάλλια. Αυτές είναι οι Πολωνία, Ιταλία, Τσεχία και Βουλγαρία.

Με δύο σχετικά εύκολες προκρίσεις των φαβορί την πρώτη μέρα και δύο μεγάλα ντέρμπι την δεύτερη, ολοκληρώθηκαν τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στις Φιλιππίνες και πλέον έχουμε τις τέσσερις ομάδες που θα παλέψουν για τα τρία μετάλλια.

Άνετα Πολωνία και Ιταλία

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και τους δύο πρώτους προημιτελικούς, όπου τα μεγάλα φαβορί Ιταλία και Πολωνία νίκησαν άνετα και θα τις δούμε να παίζουν μαζί στην μάχη για τον τελικό, εκεί ίσως θα άξιζε και να βρίσκονται. Αρχικά η «Σκουάντρα Ατζούρα» επικράτησε με 3-0 (25-13, 25-18, 25-18, 25-18) χωρίς να αφήσει το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους Βέλγους. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Ρούσο με 12, ενώ από τους ηττημένους ήταν ο Ρέγκερς με 13.

Το ίδιο άνετη ήταν και η νίκη των Πολωνών με την κατά πολλούς κορυφαία ομάδα στον κόσμο να επικρατεί επίσης με 3-0 (25-15, 25-22, 25-19) της Τουρκίας. Οι Λεόν και Κοτσανόφσκι είχαν από 13 πόντους για την Πολωνία, ενώ για την Τουρκία είχε 13 ο Λαγκούμτζια. Έτσι το Σάββατο θα δούμε μια τιτανομαχία ανάμεσα στην Ιταλία και την Πολωνία που και σε αυτή την μεγάλη διοργάνωση έχουν δείξει τι μπορούν να κάνουν.

Μεγάλη Τσεχία του Βουρδέρη και φοβερή Βουλγαρία των αδερφών Νικόλοφ

Την δεύτερη ημέρα των προημιτελικών είχαμε σαφώς μεγαλύτερη αγωνία και στα δύο παιχνίδια και ειδικά στο τελευταίο χρονιά. Αρχικά η φοβερή και τρομερή Τσεχία που στον πάγκο έχει ως βοηθό τον δικό μας Αντώνη Βουρδέρη κατάφερε να γράψει ιστορία παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Τσέχοι επικράτησαν του Ιράν με 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21) και στο τέλος οι παίκτες πήγαν στην κερκίδα και πανηγύρισαν μαζί με τον κόσμο τους αυτή την τεράστια επιτυχία. Πρώτο βιολί για τους νικητές ο Ίντρα που είχε 22 πόντους με τον Βάσινα να ακολουθεί με 21. Για τους Ιρανούς οι Πορίγια και Χατζιπούρ είχαν από 18.

Το τελευταίο παιχνίδι ήταν και το πιο συγκλονιστικό καθώς ΗΠΑ και Βουλγαρία χρειάστηκαν πέντε σετ για να λύσουν τις διαφορές τους. Αρχικά οι Αμερικανοί προηγήθηκαν με 2-0, αλλά οι Βούλγαροι με μια μυθική ανατροπή επικράτησαν με 3-2 (25-21, 25-19, 17-25, 22-25, 13-15) και πήραν την μεγάλη πρόκριση για τον δεύτερο ημιτελικό. Εκεί Βουλγαρία και Τσεχία τα δύο αουτσάιντερ θα παλέψουν για μια θέση στον τελικό, εξασφαλίζοντας και το μετάλλιο, καθώς ο ηττημένος θα παίξει στον μικρό τελικό είτε με Ιταλία, είτε με Πολωνία και σίγουρα δεν θα έχει και το πιο εύκολο έργο. Πρώτος σκόρερ για τους θριαμβευτές ήταν ο Αλεξάντερ Νικόλοφ με 29 πόντους, ενώ για τους ηττημένους ο Τσάμπλιν με 17.

Τα αποτελέσματα στα προημιτελικά

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Πολωνία 0-3 (15-25, 22-25, 19-25)

Βέλγιο – Ιταλία 0-3 (13-25, 18-25, 18-25)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

ΗΠΑ – Βουλγαρία: 2-3 (25-21, 25-19, 17-25, 22-25, 13-15)

Τσεχία – Ιράν: 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-21)

Οι ημιτελικοί

Ιταλία – Πολωνία

Τσεχία – Βουλγαρία