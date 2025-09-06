Σε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια όχι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά της χρονιάς συνολικά, η Ιταλία επικράτησε με 3-2 της Βραζιλίας και προκρίθηκε στον τελικό όπου και θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.

Σε ένα παιχνίδι που για πολλούς θα έπρεπε να ήταν ο τελικός, καθώς μιλάμε για τις δύο καλύτερες ομάδες στον κόσμο, Ιταλία και Βραζιλίας μας έκαναν να απολαύσουμε βόλεϊ υψηλού επιπέδου στον δεύτερο ημιτελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ταϊλάνδη.

Οι Ιταλίδες του Χούλιο Βελάσκο μετά από μία ματσάρα επικράτησαν με 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) των Βραζιλιάνων και πήραν την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό. Εκεί θα βρουν την εξαιρετική Τουρκία που με την σειρά της νίκησε με 3-1 την Ιαπωνία.

Στα του αγώνα η «Σκουάντρα Ατζούρα» παρότι για μεγάλο διάστημα έπαιξε χωρίς την Εγκόνου, βρήκε στο πρόσωπο της Αντρόποβα την παίκτρια που έκανε την διαφορά. Η θεωρητικά, αλλά και ουσιαστικά αναπληρωματική διαγώνιος της Ιταλίας τελείωσε τον ημιτελικό με 28 πόντους συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να πάρει η ομάδα της τη νίκη και την πρόκριση.

Στον αντίποδα η σπουδαία Γκάμπι προσπάθησε να τα κάνει όλα μόνη της και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε. Κέρδισε 29 πόντους βγάζοντας συνάμα και εξαιρετικές άμυνες αλλά στο τέλος η Ιταλία ήταν αυτή που την στεναχώρησε αφήνοντάς την εκτός τελικού.

Ιταλία (Χούλιο Βελάσκο): Σίλα 21, Εγκόνου 11, Νερβίνι 8, Φα 8, Ντανέζι 5, Τζιοβανίνι 4, Όρο 3 / Ντε Τζενάρο (λ), Αντρόποβα 28, Κάμπι

Βραζιλία (Ζε Ρομπέρτο): Γκάμπι 29, Ροζαμαρία 20, Ντιάνα 15, Μπέργκμαν 8, Τζούλια 14, Ρομπέρτα 1 / Μαρσέλε Μάτος (λ), Κίσι 5, Μαρκίς