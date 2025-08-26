Η Εθνική πάλεψε και με το παραπάνω κόντρα στην Γαλλία, βρέθηκε μια ανάσα από το να κάνει το 2-1, αλλά δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από την συνέχεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος χάνοντας με 3-1 από τις «τρικολόρ».

Η Εθνική βρέθηκε μια ανάσα από το να κάνει άλμα πρόκρισης στους «16» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, προηγήθηκε με 21-15 στο τρίτο σετ, αλλά το έχασε και στην συνέχεια και το 4ο με την Γαλλία να επικρατεί με 3-1 (17-25, 25-21, 28-26, 25-17) και να συνεχίζει στην Ταϊλάνδη αφήνοντας εκτός το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έφτασε κοντά στο όνειρο αλλά δεν τα κατάφερε να το πετύχει.

Φοβερή Ελλάδα κάνει με περίπατο το 1-0

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Παρότι η Εθνική κατέβηκε να παίξει χωρίς την Τερζόγλου που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, μπήκε το ίδιο δυνατά και με τα σερβίς να είναι να και πάλι το μεγάλο της όπλο κατάφερε να πάρει νωρίς ένα προβάδισμα 4 πόντων. Η Γαλλία που με την σειρά της έκανε πολλά λάθη από την τελική γραμμή, το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσεις στους 2.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με τις Ανθούλη και Μπακοδήμου να είναι ασταμάτητες και με την πίσω ζώνη να βγάζει όλες τις άμυνες όχι μόνο κράτησε την διαφορά αλλά την αύξηση παίρνοντας με χαρακτηριστική άνεση το πρώτο σετ, κάτι που δείχνει και το τελικό 25-17.

Προσπάθησε να κάνει την ανατροπή αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική

Στο δεύτερο σετ η Γαλλία ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά βγάζοντας αντίδραση και κατάφερε να προηγηθεί με 13-8, ενώ έφτασε την διαφορά και στους 6 (18-12). Στο σημείο εκείνο η Εθνική μας ομάδα αντέδρασε και με ένα 3-0 μείωσε στους 3 (18-15) και στην συνέχεια κατάφερε να κάνει και το 20-18 μπαίνοντας δυνατά στην διεκδίκηση του σετ.

Δύο συνεχόμενοι πόντοι της Γαλλίας όμως έκαναν το 22-18 και ουσιαστικά εκεί τελείωσαν όλα όσον αφορά το συγκεκριμένο σετ. Η Γαλλία κατάφερε να κρατήσει την διαφορά αυτή και να πάρει το 2ο σετ με 25-21 ισοφαρίζοντας σε 1-1. Ένα σετ που σε μεγάλο βαθμό κρίθηκε στο μπλοκ των Γαλλίδων που κατάφερε να σταματήσει τα επιθετικά όπλα της Εθνικής. Μια Εθνική που με την Μπακοδήμου κυρίως προσπάθησε όπως αναφέραμε να αντιδράσει στο τέλος αλλά δεν τα κατάφερε.

Ματσάρα το τρίτο που πήγε στην Γαλλία

Το τρίτο σετ ήταν πραγματικά απολαυστικό με τις δύο ομάδες να μας προσφέρουν θέαμα υψηλού επιπέδου. Αρχικά Γαλλία και Ελλάδα πήγαν μαζί μέχρι το 8-8, σημείο στο οποίο η Εθνική με ένα 4-0 που σε μεγάλο βαθμό είχαν να κάνουν με το μπλοκ προηγήθηκε με 8-12. Μια διαφορά που αύξησε και στους 6 (10-16), δείχνοντας έτοιμη για το 1-2 στα σετ.

Στο 15-21 όμως και εκεί που όλα έδειχναν πως η Εθνική θα έπαιρνε το σετ και το προβάδισμα έχοντας ξαναλέμε ως μεγάλο όπλο το μπλοκ, οι Γαλλίδες βρήκαν τον τρόπο να μειώσουν. Αρχικά μείωσαν στους 2 (20-22) και κατάφεραν να σπάσουν και τα δύο σετ μπολ της Εθνικής με επίθεση της Ντιαγιέ και μπλοκ της ίδιας παίκτριας στην Στράντζαλη. Έτσι φτάσαμε στο 26-26 όταν ένας πόντος της Καζότ και μια λάθος πάσα της Κωνσταντινίδου έκαναν το 28-26 και το 2-1 για την Γαλλία.

Ξέφυγε η Γαλλία μετά το 13-13 και πήρε τη νίκη

Στο τέταρτο και δυστυχώς για εμάς τελευταίο σετ, οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 13-13. Στο σημείο εκείνο θα λέγαμε πως τελείωσαν όλα με την Γαλλία να κάνει ένα 3-0 και να κρατάει την διαφορά των τριών πόντων μέχρι και το 18-15. Η Εθνική στο διάστημα αυτό δεν μπόρεσε να μειώσει περισσότερο και είδε της Γαλλίδες να κάνουν νέο σερί και να φτάνουν στο 21-15 και εκεί τελείωσαν όλα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν μπόρεσε να έχει την αντίδραση που είχε η Γαλλία ακριβώς στο ίδιο σημείο στο τρίτο σετ με τις «τρικολόρ» να παίρνουν το σετ με 25-17 και μαζί και την πρόκριση για τους «16» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.



Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-17

2ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 21-25

3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 26-28

4ο σετ: 8-5, 13-16, 15-21, 17-25

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 5 άσσους, 55 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και της Γαλλίας προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (25-17, 21-25, 26-28, 17-25) σε 105'

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Λαμπρούση, Τοντάι 10 (7/15 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στράντζαλη 15 (15/30 επ., 42% υπ. - 34% άριστες), Μπακοδήμου 16 (13/34 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 31% άριστες), Ανθούλη 21 (19/44 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 70% υπ. - 40% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Τικμανίδου, Τσιόγκα 3 (0/6 επ., 3 μπλοκ), Μπάκα, Καρακάση, Τσιτσιγιάννη.

ΓΑΛΛΙΑ (Γκονζάλες Ερνάντες): Καζότ 25 (19/37 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ, 60% υπ. - 37% άριστες), Ν'ντιαγέ 18 (15/36 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σιλβί 7 (7/9 επ.), Ελουγκά 5 (5/9 επ.), Ντανάρ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ροτάρ 13 (13/28 επ., 50% υπ. - 33% άριστες) / Ζελίν (λ, 68% υπ. - 50% άριστες), Τζιαρντίνο, Στογιλίκοβιτς 1 (1 μπλοκ), Φανγκουεντού 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Ζικέλ, Χαεβεγκενέ.