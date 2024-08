Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού στον τελικό Beach Volley Γυναικών, όταν στο αποκορύφωμα του καβγά ο DJ έβαλε το «imagine» για να σώσει την κατάσταση!

Ο τελικός του Beach volley Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ήταν εντυπωσιακός όχι μόνο σε εξέλιξη, με την Βραζιλία να παίρνει τη νίκη επί του Καναδά με 2-1 σετ στο tie break, αλλά και σε θέαμα, αφού τα αίματα «άναψαν» και χρειάστηκε να επέμβει ο DJ!

Πιο συγκεκριμένα, όταν το σκορ στο 11-8 ήταν υπέρ της Βραζιλίας, οι αθλήτριες άρχισαν να τσακώνονται για ώρα και η διαιτητής τιμώρησε με κίτρινη κάρτα την Μπράντι Γουίλκινσον του Καναδά και την Άννα Πατρίσια Ράμος της Βραζιλίας.

Τότε ο D.J αποφάσισε να κάνει τα μαγικά του προκειμένου να κατευνάσει τα πνεύματα και έβαλε στα ηχεία το «Imagine»του Τζον Λένον. Η ηρεμία επανήλθε ξανά και οι αθλήτριες άρχισαν να χαμογελούν και να τραγουδούν!

