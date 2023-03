Σχηματίστηκαν οι τρεις όμιλοι σε άνδρες και γυναίκες που θα δώσουν από έξι εισιτήρια για το Παρίσι.

Τον προσεχή Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί το προολυμπιακό τουρνουά βόλεϊ που θα δώσει από έξι εισιτήρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε άνδρες και γυναίκες.

Το προολυμπιακό τουρνουά γυναικών θα γίνει σε Κίνα, Ιαπωνία και Πολωνία το διάστημα 16-24 Σεπτεμβρίου και αυτό των ανδρών σε Κίνα, Ιαπωνία και Βραζιλία το διάστημα 30 Σεπτεμβρίου - 8 Οκτωβρίου.

Σχηματίστηκαν 3 όμιλοι των οκτώ ομάδων και οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο θα πάνε στο Παρίσι. Μαζί με την διοργανώτρια Γαλλία θα είναι οι 7 σίγουρες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ οι άλλες πέντε θέσεις θα δοθούν τον Ιούνιο του 2024 και θα προκύψουν από τις τοπ θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, που δεν θα έχουν πάρει ήδη εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς. Από τα πέντε εισιτήρια ωστόσο, θα δοθεί δεδομένα ένα στην Αφρική και ένα στην Ωκεανία, οπότε επί της ουσίες, οι ομάδες του προολυμπιακού που δεν θα περάσουν, τρεις από αυτές που θα είναι ψηλότερα στην κατάταξη τον Ιούνιο (17/6/24 στις γυναίκες και 24/6 στους άνδρες) θα πάρουν τα εναπομείναντα εισιτήρια.

Με αυτά τα δεδομένα, το προολυμπιακό τουρνουά θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, με τους ομίλους να έχουν ως εξής:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

A ΓΚΡΟΥΠ (Κίνα): Κίνα, Σερβία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ολλανδία, Καναδάς, Τσεχία, Μεξικό, Ουκρανία

Β’ ΓΚΡΟΥΠ (Ιαπωνία): Ιαπωνία, Βραζιλία, Τουρκία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Πουέρτο Ρίκο, Αργεντινή, Περού

Γ’ ΓΚΡΟΥΠ (Πολωνία): Πολωνία, Ιταλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ταϊλάνδη, Κολομβία, Ν. Κορέα, Σλοβενία

