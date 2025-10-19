Πέρασε από Νέα Σμύρνη και προκρίθηκε ο Φλοίσβος

Ο Φλοίσβος ήταν η τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στα προημιτελικά του League Cup με την ομάδα του Παλαιού Φαλήρου να νικάει μέσα στο «Ανδρέας Βαρίκας» τον Πανιώνιο με 3-0.

Με τον Χέρμανς Έγκλεσκαλνς να σταματάει στους 23 πόντους, ο Φλοίσβος πέρασε νικηφόρα από την Νέα Σμύρνη και το «Ανδρέας Βαρίκας» επικρατώντας με 3-0 (17-25, 22-25, 23-25) του Πανιωνίου, νίκη που του έδωσε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Στην αναμέτρηση που κράτησε μιάμιση ώρα οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα και έφτασαν έτσι σχετικά εύκολα στη νίκη και την πρόκριση, παρότι οι γηπεδούχοι στο πρώτο τους επίσημο παιχνίδι σε επαγγελματικό επίπεδο, προσπάθησαν και με το παραπάνω.

Στην οκτάδα της διοργάνωσης η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου θα αντιμετωπίσει στην έδρα της την Κηφισιά η οποία νωρίτερα επικράτησε με 3-2 σετ της Καλαμάτας 80.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Μουζακίτη, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 13-16, 16-21, 17-25

2ο σετ: 8-7, 16-14, 18-21, 22-25

3ο σετ: 7-8, 15-16, 17-21, 23-25

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 6 άσσους, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσσους, 35 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (17-25, 22-25, 23-25) σε 96'

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 13 (10/26 επ., 3 άσσοι), Δρογκάρης 2 (2/2 επ.), Μπίσετ 5 (2/6 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Κάτιτς 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. - 57% άριστες), Αντράντε 10 (8/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 23% άριστες), Μπάσης 3 (3 μπλοκ) / Γκρίλλας (λ, 62% υπ. - 38% άριστες), Παλέντζας, Χατζηνικολάου (67% υπ. - 33% άριστες), Δανιήλ 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 6 (5/11 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 60% άριστες), Χαραλαμπίδης 6 (4/4 επ., 2 μπλοκ), Μελλές 4 (3/3 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 7 (4/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 1 (1 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 23 (19/34 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ, 52% υπ. - 35% άριστες), Σωνάκης (λ).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο προπονητής του Πανιωνίου Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Παίζαμε με μία έμπειρη ομάδα που διαθέτει παίκτες παγκοσμίου επιπέδου. Η αλήθεια είναι ότι οι δυνατότητές μας δεν φάνηκαν στο γήπεδο. Θέλαμε κάτι καλύτερο και δεν είμαστε χαρούμενοι με την εμφάνισή μας. Είναι μεγάλη η σεζόν, αποκλειστήκαμε από το Λιγκ Καπ αλλά ο μεγάλος μας στόχος είναι το πρωτάθλημα. Θα παίζουμε σε κάθε παιχνίδι για τη νίκη. Συγχαρητήρια στον Φλοίσβο για την πρόκριση».

Ο πασαδόρος και αρχηγός του Πανιωνίου Γιώργος Δρογκάρης τόνισε: «Ο Φλοίσβος αποτελείται από καλούς και έμπειρους αθλητές. Μας πίεσαν στην υποδοχή και εμείς δεν είχαμε την ανάπτυξη που έπρεπε. Το αποτέλεσμα ήταν να μας διαβάσει καλύτερα ο αντίπαλος που είχε και καλό μπλοκ-άμυνα. Τώρα έχουμε μπροστά μας την πρεμιέρα με τον Ολυμπιακό, μία ομάδα που στοχεύει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα δώσουμε το 100%, όπως σε κάθε παιχνίδι. Καλώ τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ομάδα και όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι μεγάλο».

Ο προπονητής του Φλοίσβου Κώστας Αρσενιάδης ανέφερε: «Αυτό που πήγε καλά είναι ότι κάναμε λιγότερα λάθη από τον Πανιώνιο. Οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Είναι σημαντική η νίκη, όχι τόσο το Λιγκ Καπ αλλά ο πρώτος μας αγώνας με τη καινούργια ομάδα. Το Λιγκ Καπ είναι μία διοργάνωση αλλά όχι τόσο σημαντική όσο το πρωτάθλημα. Φυσικά δεν υποτιμούμε καμία διοργάνωση ή αγώνα. Θέλουμε δουλειά ακόμα για να παίξουμε το βόλεϊ που θέλουμε. Διαχειριστήκαμε με ηρεμία κάποιες δύσκολες στιγμές και αυτό μου άρεσε, χωρίς να έχουμε την σούπερ απόδοση. Δίνω αξία στη νίκη μας γιατί έγινε απέναντι σε έναν φιλόδοξο αντίπαλο και σε ένα πανέμορφο γήπεδο».

Ο διαγώνιος του Φλοίσβου και κορυφαίος του αγώνα Χέρμανς Έγκλεσκαλνς είπε: «Θέλαμε να ξεκινήσουμε με θετικό τρόπο τη φετινή σεζόν. Μπορεί να νικήσαμε 3-0 αλλά ήταν δύσκολος αγώνας. Είχαμε τις δυσκολίες μας αλλά τις διαχειριστήκαμε καλά. Το Λιγκ Καπ είναι σαν τα πλέι οφ, χάνεις και πας σπίτι σου. Για εμάς ήταν ωραίος τρόπος για την αρχή της σεζόν. Τα δύο πρώτα σετ μας έδωσαν ψυχολογία, το τρίτο ήταν ντέρμπι αλλά στο τέλος είχαμε καλό σερβίς και μας βοήθησε να πάρουμε τη νίκη».

League Cup «Νίκος Σαμαράς» - Προκριματική Φάση

Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025

1ος προκριματικός: Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11)

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

2ος προκριματικός: Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. - Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. - Α.Ο. Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου 0-3 (17-25, 22-25, 23-25)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ

Α.Ο. Φλοίσβος - Α.Ο.Π. Κηφισιάς

Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ο.Φ.Η.