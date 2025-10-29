Σοκ στο Παγκόσμιο βόλεϊ, εγκεφαλικά νεκρός ο Ιρανός Σάμπερ Καζεμί

Θρήνος στο Παγκόσμιο βόλεϊ με την ιρανική ομοσπονδία να ανακοινώνει πως ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Ακόμα δεν έχει διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και όλοι εύχονται για ένα θαύμα.

Σοκ στο Παγκόσμιο βόλεϊ μετά τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 26χρονου Ιρανού διαγώνιου, Σάμπερ Καζεμί. Ο Καζεμί είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη στο Κατάρ όπου και αγωνιζόταν μετά από ηλεκτροπληξία σε πισίνα.

Η κατάστασή του ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο τις τελευταίες ώρες υπήρξε επιδείνωση με την Ομοσπονδία του Ιράν να αναφέρει πως ο νεαρός βολεϊμπολίστα θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα δεν έχει διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και όλοι πλέον ελπίζουν σε ένα θαύμα.