Σοκ στο Παγκόσμιο βόλεϊ, εγκεφαλικά νεκρός ο Ιρανός Σάμπερ Καζεμί

Newsroom
Ο Καζεμί

bet365

Θρήνος στο Παγκόσμιο βόλεϊ με την ιρανική ομοσπονδία να ανακοινώνει πως ο 26χρονος Σάμπερ Καζεμί θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Ακόμα δεν έχει διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και όλοι εύχονται για ένα θαύμα.

Σοκ στο Παγκόσμιο βόλεϊ μετά τα νέα για την κατάσταση της υγείας του 26χρονου Ιρανού διαγώνιου, Σάμπερ Καζεμί. Ο Καζεμί είχε υποστεί εγκεφαλική βλάβη στο Κατάρ όπου και αγωνιζόταν μετά από ηλεκτροπληξία σε πισίνα.

Η κατάστασή του ήταν από την αρχή εξαιρετικά δύσκολη, ωστόσο τις τελευταίες ώρες υπήρξε επιδείνωση με την Ομοσπονδία του Ιράν να αναφέρει πως ο νεαρός βολεϊμπολίστα θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός. Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα δεν έχει διακοπεί η μηχανική υποστήριξη και όλοι πλέον ελπίζουν σε ένα θαύμα.

@Photo credits: fivb.com
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    Τελευταία Νέα