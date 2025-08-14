Στην πρεσβεία της Ταϊλάνδης στην Αθήνα η Εθνική πριν το Παγκόσμιο

Με την αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών στην Ταϊλάνδη να έχει ξεκινήσει, η Εθνική μας έκανε την πρώτη της «στάση» στην Πρεσβεία της χώρας στην Αθήνα, έπειτα από πρόσκληση του Πρέσβη κ. Sathana Kashemsanta Na Ayudhya.

Την ΕΟΠΕ και την Εθνική γυναικών εκπροσώπησαν η αρχηγός της ομάδας Όλγα Στράντζαλη, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Περικλής Μπακοδήμος και ο τιμ μάνατζερ της Εθνικής Γιάννης Πριόβολος, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Πρεσβεία της Ταϊλάνδης στο Ψυχικό.

Ο κ. Πρέσβης υποδέχθηκε θερμά την ελληνική αντιπροσωπεία και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το επικείμενο ταξίδι, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες για την πόλη Τσιανγκ Μάι, όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες της Εθνικής. Εμφανώς ενημερωμένος για την πορεία της ομάδας, συνεχάρη την Εθνική γυναικών, καθώς και την Εθνική Ανδρών για την πρόκρισή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2026.

Ο ίδιος εξέφρασε τις ευχές του για καλή επιτυχία στην ελληνική αποστολή, εκφράζοντας την ελπίδα να προκριθεί στην επόμενη φάση που θα διεξαχθεί στην Μπανγκόκ, και τόνισε ότι παραμένει στη διάθεση της ομάδας για οποιαδήποτε βοήθεια κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Μάλιστα, καθώς η Πρεσβεία θεωρείται έδαφος της Ταϊλάνδης, η επίσκεψη αποτέλεσε και την πρώτη - ανεπίσημη αλλά συμβολική - παρουσία της Εθνικής μας στη διοργανώτρια χώρα, πριν ακόμη αναχωρήσει η αποστολή.

Πριν αποχωρήσουν, τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας υπέγραψαν στο επίσημο βιβλίο επισκεπτών της Πρεσβείας, αφήνοντας μια θερμή ευχή και ευχαριστίες για τη φιλοξενία. Επιπλέον, προσέφεραν ως δώρο τη φανέλα της αρχηγού, Όλγας Στράντζαλη, υπογεγραμμένη από όλες τις αθλήτριες της ομάδας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας της ΕΟΠΕ με επιχειρήσεις και χορηγούς από την Ταϊλάνδη, με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του αθλήματος.