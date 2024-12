Στον Γ' όμιλο κληρώθηκε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης το 2025 με αντιπάλους την Βραζιλία, Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο.

Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών επιστρέφει 23 χρόνια μετά σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος και στη διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί σε τέσσερις πόλεις της Ταϊλάνδης από τις 22 Αυγούστου έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κληρώθηκε στον Γ' Όμιλο, με αντιπάλους τη Βραζιλία, τη Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο, με τους αγώνες να γίνονται στη μεγαλύτερη πόλη της βόρειας Ταϊλάνδης, την Τσιάνγκ Μάι.



Το φαβορί για την πρωτιά στον όμιλο είναι η Βραζιλία, φιναλίστ στην προηγούμενη διοργάνωση το 2022 στην Ολλανδία και στην Πολωνία.



Για την κλήρωση του παγκοσμίου πρωταθλήματος γυναικών ο ομοπσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου δήλωσε: «Αρχικά παρακολουθώντας την κλήρωση δημιουργήθηκαν πολύ όμορφα συναισθήματα, βλέποντας την Ελλάδα να ξαναμπαίνει μετά από πολλά χρόνια στον χάρτη του παγκοσμίου βόλεϊ. Ξέραμε ότι όλοι οι αντίπαλοι θα ήταν υψηλής δυναμικότητας και οποιαδήποτε κλήρωση θα ήταν μία πρόκληση για εμάς. Μέχρι τον Αύγουστο θα έχουμε συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για την εκάστοτε ομάδα.



Όμως τώρα ως πρώτη εικόνα μπορούμε να πούμε ότι στόχος μας θα είναι σε πρώτη φάση να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην τοπ ομάδα του ομίλου, την Βραζιλία που είναι στα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Από εκεί και πέρα, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και γιατί όχι να στοχεύσουμε σε θετικά αποτελέσματα απέναντι στην Γαλλία και το Πουέρτο Ρίκο».

