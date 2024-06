Ολυμπιακοί Αγώνες: Φοβερός όμιλος με Πολωνία, Βραζιλία και Ιταλία

Κέφια είχε η κληρωτίδα όσον αφορά τους ομίλους στο τουρνουά βόλεϊ των Ολυμπιακών Αγώνων, βάζοντας στον 2ο τις Πολωνία, Βραζιλία και Ιταλία.

Σε κάθε Ολυμπιακούς Αγώνες ένα από τα αθλήματα που συγκεντρώνει επάνω του τα περισσότερα βλέμματα είναι αυτό του βόλεϊ. Ειδικά στους άνδρες στις τελευταίες διοργανώσεις ο κόσμος που βλέπει τα παιχνίδια ξεπερνάει μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

Αυτό αναμένεται να γίνει και στο Παρίσι, όπου το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και έγινε ακόμα μεγαλύτερο σήμερα που έγιναν γνωστοί οι όμιλοι. Από τους 3 ξεχωρίζει ο 2ος όπου βλέπουμε μαζί τις Πολωνία, Ιταλία και Βραζιλία, χώρες που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει τα πάντα. Αξίζει να αναφερθεί πως οι ομάδες είναι 12 και οι όμιλοι 3. Στους «8» παίρνουν την πρόκριση οι ομάδες που θα βρεθούν στις 2 πρώτες θέσεις και οι δύο καλύτερες τρίτες.

Αναλυτικά οι όμιλοι έχουν ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ: Γαλλία, Σερβία, Καναδάς, Σλοβενία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Πολωνία, Βραζιλία, Ιταλία, Αίγυπτος

Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: Ιαπωνία, Γερμανία, Αργεντινή, ΗΠΑ

