Το τρίτο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ iSports

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης διαδικτυακά και δια ζώσης, το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 το τρίτο, από σειρά, εκπαιδευτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος που συμμετέχει η ΕΟΠΕ Erasmus+, με τίτλο ISports «Integrated Approach for the Prevention, Detection and Combat of Sexual Harassment in Sports»

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Πρόληψη, Ανίχνευση και Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον αθλητισμό. Συμμετείχαν Προπονητές και Τεχνικοί Σύμβουλοι Εθνικών Ομάδων από όλη την Ελλάδα καθώς και Στελέχη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης.

Η παρουσίαση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν μεγάλος, καθώς συμμετείχαν παράγοντες σωματείων, φορείς του αθλήματος της πετοσφαίρισης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, διαιτητές και δημοσιογράφοι.

Στόχος των διαδικτυακών σεμιναρίων είναι να εκπαιδευτούν οι αθλητικοί σύλλογοι, οι προπονητές, οι επαγγελματίες του αθλητισμού αλλά και οι αθλητές/αθλήτριες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης, αναφοράς και τον τρόπο ανταπόκρισης σε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στον αθλητισμό. Επίσης να παρουσιάσουν το πρόγραμμα και την εξέλιξη του με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.

Αυτού του είδους οι δράσεις αναπτύσσουν διαλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και έτσι υπάρχει ανατροφοδότηση ως προς τη δομή, τα περιεχόμενα και τη μεθοδολογία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου θα επιτύχουν τον στόχο που είχε αρχικά τεθεί.

Τον συντονισμό του σεμιναρίου είχε το μέλος του ΔΣ της ΕΟΠΕ Τάσος Πασπάλας και τον πρόλογο έκανε ο κ. Αστέριος Πατσιαούρας υπεύθυνος συντονισμού του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και επικεφαλής του προγράμματος Isports.

Οι συνεργάτες μας Ίλα Παναγιώτα Ιωακείμ και Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, του επιστημονικού σωματείου Ευρωπαϊκή Πολιτεία, παρουσίασαν αναλυτικά την εξέλιξη του προγράμματος, τα στοιχεία που υπάρχουν για το φαινόμενο και την πρόληψη, θεραπεία και γενικότερη ενημέρωση για την Σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στον αθλητισμό.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αρκετά σύντομα θα δοθεί δωρεάν σε όλους τους προπονητές, αθλητές, γονείς, σωματεία και μέσω αυτού θα υπάρξει μία ολιστική προσέγγιση και καθοδήγηση στην εξάλειψη και αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.