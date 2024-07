Ο ΠΑΟΚ έκανε ανάρτηση για το χάλκινο μετάλλιο του Θοδωρή Τσελίδη, δίνοντας συγχαρητήρια και τονίζοντας πως έκανε υπερήφανη την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Ο Θοδωρής Τσελίδης έφερε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού καθώς πήρε το χάλκινο μετάλλιο στο Τζούντο, στην κατηγορία των -90 κιλών.

What an honor! The JUDO athlete of PAOK, Theodoros Tselidis, won the bronze medal at the Paris Olympic Games in the -90kg category. Many congratulations, you made us proud! #ACPAOK #PAOK #Paris2024 #ΟλυμπιακοιΑγωνες #TeamHellas pic.twitter.com/hTjtGWr62T