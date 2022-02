Η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο απέβαλε τον Βλαντιμίρ Πούτιν από επίτιμο πρόεδρο και πρεσβευτή.

Η απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν να διατάξει στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική και όχι μόνο Ουκρανία, έκανε την IJF (Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο) να τον καθαιρέσει από επίτιμο πρόεδρο και πρεσβευτή, ο οποίος διατηρούσε τους τίτλους αυτούς από το 2008.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι γνωστός τζουντόκα έχοντας μάλιστα μαύρη ζώνη και οκτώ νταν και είναι ιδιαίτερα παθιασμένος με το άθλημα αφού έχει δώσει το «παρών» σε πολλές διεθνείς διοργανώσεις.

«Λόγω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στην Ουκρανία, η Διεθνής Ομοσπονδία Τζούντο ανακοινώνει την αναστολή του καθεστώτος του κ. Βλαντίμιρ Πούτιν ως Επίτιμου Προέδρου και Πρέσβη της Διεθνούς Ομοσπονδίας τζούντο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

#UPDATE Russian president Vladimir Putin has been suspended as honorary president of the International Judo Federation (IJF) due to Russia's invasion of Ukraine the sport's governing body announced#AFPSports pic.twitter.com/mQsdTkHQRk