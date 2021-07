Φλόρα Ντάφι: Η IronWoman που έβαλε τις Βερμούδες στον χάρτη των χρυσών

Μια κουκκίδα στην υδρόγειο, με το δικό της χρυσό μετάλλιο. Οι Βερμούδες έγιναν η μικρότερη χώρα με τη μέγιστη τιμή σε Ολυμπιακούς Αγώνες και το οφείλουν στην απόλυτη τριαθλήτρια, Φλόρα Ντάφι.

Το νησί των Βερμούδων έστειλε δύο αθλητές στο Τόκιο. Κανείς από τους 63.918 κατοίκους, όμως, δεν είχε αμφιβολία ότι οι πιθανότητες τους για ένα μετάλλιο ήταν υψηλότερες από ποτέ. Τελευταία και μοναδική φορά που κέρδισαν κάτι ήταν το μακρινό 1976, όταν ο Κλάρενς Χιλ είχε φορέσει το χάλκινο στην πυγμαχία των ανδρών.



Ωστόσο, στη φετινή διμελή αποστολή της δέσποζε η παρουσία μιας αθλήτριας παγκοσμίως κορυφαίας στο άθλημά της.



Με τη συμπλήρωση 45 ετών από τη δοξασμένη εκείνη μέρα στο Μόντρεαλ, το μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα που στολίζει τον Ατλαντικό στα βορειοδυτικά, γνωστό για τις ροζ αμμουδιές του και την έμπνευση που χάρισε στον Γουίλιαμ Σέικσπιρ για το τελευταίο του χρονικά έργο «Η Τρικυμία», απέκτησε τη δική του ξεχωριστή θέση στο πάνθεον των Ολυμπιονικών, δυσανάλογα μεγάλη σε σύγκριση με την έκταση των μόλις 53 τετραγωνικών χιλιομέτρων του.



Golden glory!



