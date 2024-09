Η Σετάλ Ντεβί γεννήθηκε χωρίς άνω άκρα, όμως αυτό δεν εμποδίζει τη 17χρονη Ινδή τοξοβόλο να εντυπωσιάζει στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η Σετάλ Ντεβί γεννήθηκε χωρίς άνω άκρα, όμως κανένα πρόβλημα για τη 17χρονη κοπέλα από την Ινδία, που ασχολείται με την τοξοβολία και πετυχαίνει τις υψηλότερες διακρίσεις.

Η Ινδή είναι ένα από τα πρόσωπα που έχουν σημαδέψει τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και δεν είναι υπερβολή, στα 17 χρόνια της έχει ήδη τον κόσμο στα πόδια της.΄

Ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα πόδια της, για να σταθεροποιήσει το βέλος και το τόξο, η ηρεμία στο σώμα της, στην έκφρασή της, για να σημαδέψει το κέντρο, μοναδικός.

Εχει μετατρέψει το πρόβλημα, σε πλεονέκτημα, εντυπωσιάζοντας. Είναι η μοναδική γυναίκα διεθνής πρωταθλήτρια παρατοξοβολίας χωρίς άνω άκρα!

Η Ντεβί εξ αιτίας μιας σπάνιας πάθησης, της φωκομέλειας, γεννήθηκε χωρίς χέρια, όμως όταν πρωτοείδει τοξοβολία μαγεύτηκε.



Η λύση για προσθετικά μέλη δεν ήταν εφικτή στη δική της περίπτωση, η ίδια έλεγε στους προπονητές της πως είχε μάθει να ανεβαίνει στα δέντρα, χρησιμοποιώντας τα πόδια της.

Μελετώντας τον Αμερικανό παρατοξοβόλο, Μάθιου Στούτσμαν, που επίσης δεν έχει άνω άκρα, η Ντεβί ξεκίνησε να μαθαίνει τοξοβολία. Έπειτα από 11 μήνες η νεαρή Ινδή κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια στους ασιατικούς παρααγώνες του 2022 και τώρα στο Παρίσι κατέκτησε το πρώτο παραολυμπιακό της μετάλλιο, το χάλκινο στο μικτό ομαδικό.

«Αν μπορώ να το κάνω, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Απλώς πρέπει να δουλέψω σκληρά» είχε δηλώσει η Σετάλ Ντεβί, πριν από το ταξίδι της στο Παρίσι.

"If I can do it , anyone can do it. Just need to work hard " - Sheetal Devi 🎥pic.twitter.com/fTf99cmbeX