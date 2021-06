Εγραψε ιστορία η Ψάρρα, για 6η φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες! (vid)

Η Ευαγγελία Ψάρρα πήρε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο!

Ιστορική στιγμή για την Ευαγγελία Ψάρρα και την ελληνική τοξοβολία, καθώς η έμπειρη πρωταθλήτρια πήρε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στα 47 της χρόνια θα είναι παρούσα για έκτη φορά στην καριέρα της σε Ολυμπιακούς Αγώνες, για να γίνει η τρίτη στην ιστορία της διοργάνωσης από την Ελλάδα, με τόσες συμμετοχές.

Εξι συμμετοχές είχαν η Αγη Κασούμη στην σκοποβολή και ο Τάσος Μπουντούρης στην ιστιοπλοΐα, με την Ψάρρα να μπαίνει σε αυτό το ξεχωριστό γκρουπ των αθλητών.

Η πρωταθλήτρια της τοξοβολίας αγωνίστηκε σήμερα στα νοκ άουτ του προολυμπιακού τουρνουά στο Παρίσι και σημείωσε τέσσερις νίκες για να φτάσει στα προημιτελικά.

Με την κατηγορία των γυναικών να δίνει τελικά 4 εισιτήρια για το Τόκιο, ο αγώνας κόντρα στην Ιλιασόβα από το Καζακστάν θα έδινε και την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και η Ψάρρα δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη καθώς επικράτησε της αντιπάλου της με 5-2, για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Τόκιο.

Evangelia Psarra is going to the Tokyo 2020 Olympics!pic.twitter.com/BMNvcFnAxi