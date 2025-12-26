Μπαντόσα: «Άνθρωποι με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν»

Η Πάουλα Μπαντόσα αφήνοντας πίσω της το 2025, μέσα από τα social media θέλησε να εξωτερικεύσει τις σκέψεις της για το πώς έζησε τη χρονιά.

H Πάουλα Μπαντόσα, δίχως άλλο, ανυπομονεί να κλείσει ένα δύσκολο 2025. Aν και η χρονιά άρχισε με την πορεία μέχρι τα ημιτελικά στο Australian Open, στη συνέχεια οι τραυματισμοί επέστρεψαν, σε προσωπικό επίπεδο ήρθε ο χωρισμός με τον Στέφανο Τσιτσιπά, ενώ έχει να αγωνιστεί από τα τέλη Σεπτεμβρίου και το WTA 1000 του Πεκίνου.

Το τέλος της χρονιάς βρίσκει την Μπαντόσα στο Νο.25 της παγκόσμιας κατάταξης και η 28χρονη Ισπανίδα, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένιωσε την ανάγκη να εξωτερικεύσει τις σκέψεις της.

Συγκεκριμένα η Πάουλα Μπαντόσα έγραψε τα εξής: «Φέτος, συνέβησαν πράγματα που άφησαν ένα σημάδι στην καρδιά μου: άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν περισσότερο από όσο φανταζόμουν (...). Κάθε πτώση με δίδαξε κάτι και κάθε απογοήτευση με έκανε πιο δυνατή. Πάνω απ' όλα, έμαθα ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις ποιος είσαι, να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και να περπατάς με αγνή καρδιά. Αυτή η χρονιά δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη και γι' αυτό θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μου».