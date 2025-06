H Βοντρούσοβα επέστρεψε στους τίτλους μετά το 2023 (vids)

Η Μαρκέτα Βοντρούσεβα νικώντας τη Γουάν Σινγιού με 2-1 σετ, κατέκτησε τον τίτλο στο Βερολίνο, τον πρώτο μετά το Wimbledon του 2023.

Η Μαρκέτα Βοντρούσοβα στην αγαπημένη της επιφάνεια το γρασίδι, επέστρεψε στους τίτλους έπειτα από δύο χρόνια, με την Τσέχα να νικά την Κινέζα, Γουάν Σινγιού με 7-6 (10), 4-6, 6-2 στον τελικό στο 500άρι τουρνουά στο Βερολίνο.

Η 25χρονη Τσέχα έφθασε στον 3ο τίτλο της καριέρας της και πρώτο μετά τον θρίαμβό της στο Wimbledon το 2023.

Από τότε τα πολλά προβλήματα τραυματισμών φρέναραν την πορεία της, τον Αύγουστο του 2024 υπεβλήθη σε επέμβαση στον αριστερό ώμο, όμως δεν το έβαλε κάτω.

Oκτώ ημέρες πριν από την έναρξη του Wimbledon, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο Βερολίνο, άρχισε με νίκες επί των Μάντισον Κις και Ντιάνα Σνάιντερ, στα προημιτελικά ξεπέρασε άνετα το εμπόδιο της Ονς Ζαμπέρ, για να ακολουθήσει το εντυπωσιακό 6-2, 6-4 επί της Αρίνα Σαμπαλένκα.

