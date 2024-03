Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε η Ονς Ζαμπέρ, μέσω των social media της, στην Κέιτ Μίντλετον η οποία ανακοίνωσε πως διαγνώστηκε με καρκίνο.

Μετά την αποκάλυψη της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, η Ονς Ζαμπέρ με δημοσίευσή της στην πλατφόρμα X ευχήθηκε στην πριγκίπισσα της Ουαλίας ταχεία ανάρρωση.

Πιο συγκεκριμένα η τενίστρια από το Μαρόκο έγραψε: «Υψηλότατη, οι σκέψεις μου είναι μαζί σου και σου στέλνω αγκαλιές παρηγοριάς. Σου εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Your Royal Highness, thinking of you and sending you hugs of comfort.Wishing you a speedy recovery ❤️🙏@KensingtonRoyal pic.twitter.com/M7e9csyJ8Q