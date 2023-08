H Ζενγκ… εκνεύρισε την Σβιόντεκ που πέρασε με ανατροπή

Η Κινγουέν Ζενγκ έβαλε δύσκολα στο Νο1 του κόσμου, αλλά η Ιγκα Σβιόντεκ συνήλθε και με 2-1 σετ πέρασε στα προημιτελικά του Σινσινάτι.

Οσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η Ιγκα Σβιόντεκ πέρασε για πρώτη φορά στην καριέρα της, στα προημιτελικά του Σινσινάτι.

Για να το κάνει αυτό ωστόσο, χρειάστηκε να ανατρέψει την κατάσταση κόντρα στην εξαιρετική Κινγουέν Ζενγκ, επικρατώντας με 3-6, 6-1, 6-1. Στο πρώτο σετ η Σβιόντεκ έκανε πολλά λάθη και είδε την Κινέζα να της σπάει το σερβίς και να φτάνει στην κατάκτησή του.

Αυτό… θύμωσε την Σβιόντεκ που έπιασε τα γνωστά στάνταρ απόδοσης και στα επόμενα δύο σετ έχασε μόνο δύο games!

Iga signs on the dotted line



Defeating Zheng to secure her spot for the first time in the quarterfinals at @CincyTennis! pic.twitter.com/QNRB5lzEBA