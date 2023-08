Στην 8αδα Τζόκοβιτς και Αλκαράθ στο Σινσινάτι

Τα φαβορί προκρίθηκαν στα βραδινά ματς του Σινσινάτι, με τον Τζόκοβιτς να επικρατεί με 2-0 του Μονφίς και τον Αλκαράθ να παίρνει ρεβάνς από τον Τόμι Πολ.

Ο δρόμος για έναν ακόμη τελικό μεταξύ Τζόκοβιτς και Αλκαράθ, αυτή τη φορά στο Σινσινάτι, είναι ανοιχτός.

Ο Νόλε σημείωσε την 19η νίκη του σε ισάριθμα ματς με τον Γκαέλ Μονφίς, επικρατώντας με 6-3, 6-2, σε ένα παιχνίδι που ο Σέρβος ξεκίνησε με 5-0, πριν δεχτεί ένα break.

Masterclass complete @DjokerNole is into the quarter-finals at #CincyTennis, 6-3 6-2 over Gael Monfils. pic.twitter.com/nfe40SGyjw