Η Μπαντόσα διέλυσε την Γκοφ και περιμένει την Σάκκαρη

Μία Πάουλα Μπαντόσα από τα παλιά εμφανίστηκε στη Μαδρίτη σήμερα καθώς κέρδισε εύκολα την Κόρι Γκοφ με 2-0 σετ και θα παίξει είτε με την Σάκκαρη, είτε με την Μασάροβα στον επόμενο γύρο.

Εντυπωσιακή εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό έκανε η Πάουλα Μπαντόσα στην Μαδρίτη.

Κυριάρχησε απόλυτα της Κόρι Γκοφ και κέρδισε με 2-0 σετ (6-3, 6-0) και το βράδυ θα μάθει αν θα παίξει με την Μαρία Σάκκαρη ή την Ρεμπέκα Μασάροβα στον γύρο των «16».

Η Μπαντόσα έχει δώσει δύο τρομερά ματς με την Μαρία, με το μεταξύ τους ρεκόρ να είναι στο 1-1. Η Ισπανίδα είχε κερδίσει το 2021 στη φάση των ομίλων του WTA Finals (7-6, 6-4), με την Σάκκαρη να την κερδίζει πέρυσι στον ημιτελικό του Ιντιαν Γουέλς (6-2, 4-6, 6-1).

Η Μίρα Αντρέεβα έκλεισε σήμερα τα 16 της χρόνια και τα γιόρτασε με άλλη μία μεγάλη πρόκριση. Κέρδισε με 6-3, 6-3 την Μάγδα Λινέτ και πέρασε στον 4ο γύρο της Μαδρίτης, γράφοντας ιστορία καθώς μετρά 16 σερί νίκες.

MIRRA'S SWEET SIXTEEN



On her 16th birthday, Mirra Andreeva defeats Linette to claim a 16th consecutive victory and reach the Madrid last 16!#MMOPEN pic.twitter.com/qYy9RYzsfJ