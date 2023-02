Την καλή της φίλη Ντόνα Βέκιτς θα αντιμετωπίσει η Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά στο 250άρι τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.

Η Ντόνα Βέκιτς θα είναι η παίκτρια που καλείται να νικήσει η Μαρία Σάκκαρη για την πρόκριση στα προημιτελικά του 250αριού τουρνουά στο Λινζ της Αυστρίας.

Η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 26χρονη από την Κροατία (Νο.33) την Παρασκευή (10/2, 19:30) για την προημιτελική φάση στο τουρνουά του Λινζ.

Η Βέκιτς την Πέμπτη (9/2) νίκησε την Αμερικανίδα, Μάντισον Μπρενγκλ με 6-3, 6-1 και πέρασε στην οκτάδα.

Οι Σάκκαρη και Βέκιτς είναι πολύ καλές φίλες και η αναμέτρησή τους στο Λινζ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Can't stop, won't stop



@DonnaVekic eases past Brengle 6-3, 6-1 for another quarterfinal in 2023 @WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/uy2i46jSUG