Η Σάκκαρη με τεράστια ψυχικά αποθέματα γύρισε το ματς με την Κις και μετά από 2,5 ώρες προκρίθηκε στην επόμενη φάση του όπεν στην Μαδρίτη.

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μία από τις δυσκολότερες προκρίσεις φέτος απέναντι στην Μάντισον Κις.

Κατάφερε να την κερδίσει με 2-1 σετ (6-7 (8), 6-3, 6-4 σε 2 ώρες και 30 λεπτά) βρισκόμενη δύο φορές με την πλάτη στον τοίχο και σταματώντας ένα αρνητικό σερί τριών ηττών.

