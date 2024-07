Η Ριμπάκινα κόντρα στη Σβιτόλινα στα προημιτελικά στο Wimbledon

H Έλενα Ριμπάκινα και η Ελίνα Σβιτόλινα θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά στο Wimbledon.

Μια ακόμα αποχώρηση εξ αιτίας ενοχλήσεων και τη Δευτέρα (8/7) στο Wimbledon. Κερδισμένη αυτή τη φορά η Έλενα Ριμπάκινα, που είδε την Άννα Καλίνσκαγια να αποχωρεί μετά το 3ο game του 2ου σετ, με τη Ριμπάκινα να έχει την πρωτοπορία με 6-3, 3-0.

Η Ριμπάκινα είναι η μόνη παίκτρια από το Top 5 που συνεχίζει στα προημιτελικά του Wimbledon, όπου θα δώσει το παρών για τρίτη διαδοχική χρονιά, φθάνοντας μέχρι το τέλους τπυ δρόμου το 2022. Αν τα καταφέρει και τώρα, θα ξεπεράσει την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Νο.3

A sight we never want to see 💔



Anna Kalinskaya is forced to retire due to injury. Wishing you a speedy recovery 🫶#Wimbledon pic.twitter.com/n1ZiAKaYNh