Αλκαράθ: «Ολα συμβαίνουν τόσο γρήγορα…»

Το ποστάρισμα του Κάρλος Αλκαράθ μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Wimbledon.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Κάρλος Αλκαράθ είναι το πρόσωπο των ημερών στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Το χθεσινό του επίτευγμα απέναντι στον… άχαστο Τζόκοβιτς (τελευταία φορά που έχασε στο Wimbledon ήταν από παίκτη που έχει… αποσυρθεί εδώ και μερικά χρόνια από το τένις, τον Τ. Μπέρντιχ) έχει κάνει τον κόσμο να παραμιλά μαζί του και να κάνει λόγο για αλλαγή σκυτάλης…

Για έναν 20χρονο τενίστα που ήδη μετράει δύο grand slam τίτλους, μοιάζει βαρύ φορτίο, αλλά ο ίδιος προσπαθεί να το χρησιμοποιήσει ως κίνητρο για να γράψει ιστορία στο άθλημα.

«Ενα όνειρο ζωής! Πάντα πρέπει να το πιστεύεις! Είμαι μόνο 20 χρονών και όλα συμβαίνουν τόσο γρήγορα… Είμαι όμως περήφανος για το πώς δουλεύω κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη από τα βάθη της καρδιάς μου» έγραψε ο Αλκαράθ λίγες ώρες μετά τον θρίαμβό του, στα σόσιαλ.

A lifelong dream! You always have to believe! I'm only 20 years old, everything is happening too fast, but I'm very proud of how we work every day. Thank you everyone for your support, from the bottom of my heart! @Wimbledon



Getty pic.twitter.com/MsdjFqBhiO