Η Ονς Ζαμπέρ νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 2-1 και για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα παίξει στον τελικό στο Wimbledon.

Η Ονς Ζαμπέρ είναι μαχήτρια και το έδειξε για άλλη μια φορά στο αγαπημένο της πια Wimbledon. Η 28χρονη Τυνήσια σε έναν αμφίρροπο ημιτελικό νίκησε την Αρίνα Σαμπαλένκα με 6-7(5), 6-4, 6-3 και όπως και πέρυσι θα αγωνιστεί στον τελικό του Wimbledon για τον πρώτο της τίτλο σε Grand Slam.

Αντίπαλός της στον μεγάλο αγώνα του Σαββάτου (15/7) η Τσέχα, Βερόνικα Βοντρούσοβα.

The 2023 Ladies' Singles final is set. #Wimbledon pic.twitter.com/Gu3lgPUtn1

Η Ζαμπέρ έγινε η δεύτερη παίκτρια που πετυχαίνει το back to back σε τελικούς στο Wimbledon, κάτι που έκανε η Σερένα Γιουίλιαμς τη διετία 2018-2019.

Η Αμερικανίδα ηττήθηκε και στις δύο περιπτώσεις από την Ανζελίκ Κέρμπερ και τη Σιμόνα Χάλεπ, αντίστοιχα, η Ζαμπέρ πέρυσι δεν τα κατάφερε με τη Ριμπάκινα, τώρα έχει τη δεύτερη ευκαιρία της.

Outrageous Ons



This stunning forehand winner from @Ons_Jabeur is today's Play of the Day presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/9t82Z4A02h