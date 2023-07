Δύο ακτιβιστές εισέβαλαν στο court 18 του Wimbledon την ώρα του αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Σιμαμπουκούρο, διέκοψαν το ματς και έριξαν κομφετί και κομμάτια παζλ.

Η βροχή δεν είναι ο μόνος παράγοντας που έχει διακόψει παιχνίδια στο Wimbledon. Στο court 18 δύο ακτιβιστές εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο την ώρα της αναμέτρησης του Γκρέγκορ Ντιμιτρόφ με τον Ιάπωνα, Σο Σιμαμπουκούρο, διέκοψαν το παιχνίδι και έριξαν πορτοκαλί κομφετί και κομμάτια παζλ. Οι δυο άνδρες είναι μέλη της ακτιβιστικής ομάδας «Just Stop Oil» και διαμαρτυρήθηκαν για τις εξορύξεις πετρελαίου και αερίου.

Government funded far left white supremacist and eco terrorist group #JustStopOil have invaded #Wimbledon



They disrupted play between Gregor Dimitrov and Sho Shimabukuro. pic.twitter.com/bkaRsqpIOg