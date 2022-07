Φονίνι: «Μη πιστεύετε ότι είναι τραυματίας ο Ναδάλ»!

Ο Φάμπιο Φονίνι εξέφρασε ανοιχτά τις αμφιβολίες του για τον αν ο Ραφαέλ Ναδάλ είναι πράγματι τραυματίας!

Την ώρα που όλος ο πλανήτης αποθεώνει τον Ραφαέλ Ναδάλ για την προσπάθειά του να τελειώσει το ματς με τον Φριτζ, ένας συνάδελφός του (και από τους καλούς μάλιστα) αμφέβαλε δημόσια για το αν ο Ισπανός έχει όντως πρόβλημα τραυματισμού!

Ο λόγος για τον Φάμπιο Φονίνι, ο οποίος δεν έχει και τις καλύτερες των εντυπώσεων για τον Ναδάλ! Σε ανάρτησή του, πήρε δημοσίευμα που αναφέρεται στον τραυματισμό του Ράφα και έγραψε χαρακτηριστικά: «Ναι καλά… Μην πιστεύετε ότι διαβάζετε».

Ο Φονίνι δεν έχει διστάσει στο παρελθόν να τα βάλει δημόσια με τον Ναδάλ και μάλιστα την ώρα αγώνα, το 2015 στο Αμβούργο, καθώς εκτιμά ότι ο Ισπανός κοροϊδεύει τον κόσμο λέγοντας πως είναι τραυματίας.

Throwback to this fight between Rafa and Fabio Fognini in Hamburg final back to 2015



After this changeover, Nadal won the rest of the games and the tournament pic.twitter.com/HHBUxECdVM