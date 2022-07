Η Αϊλα Τομλγιάνοβιτς ενοχλήθηκε όταν η πρώτη ερώτηση που της έγινε μετά τον προημιτελικό στο Wimbledon είχε να κάνει με τον πρώην της, Νικ Κύργιο.

Μετά από δύο ώρες σκληρής μάχης στα προημιτελικά του Wimbledon, η Αϊλα Τομλγιάνοβιτς πήγε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για να κάνει δηλώσεις.

Εκεί όμως η πρώτη ερώτηση που της έγινε, έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων. Δημοσιογράφος από την Αυστραλία την ρώτησε, με αφορμή την δίκη που θα γίνει κατά του Νικ Κύργιου με την κατηγορία κακοποίησης από την πρώην του σχέση, για το αν είχε αντιμετωπίσει και η ίδια παρόμοια συμπεριφορά από τότε που ήταν ζευγάρι μαζί του.

Κύργιος και Τομλγιάνοβιτς ήταν μαζί για δύο χρόνια, μέχρι που χώρισαν το 2017. Η Αυστραλή φανερά αμήχανη, προσπάθησε να απαντήσει με τρόπο, λέγοντας πως τα προσωπικά της τα κρατά μακριά από την δημοσιότητα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν είχε δεχτεί ποτέ άσχημη συμπεριφορά από τον Κύργιο.

The poise of Ajla Tomljanovic to deal with this question is remarkable. Can’t believe this was the first thing she was asked after a grand slam quarterfinal. #Wimbledon pic.twitter.com/VKxvQ8FySG

«Πάει καιρός από τότε που χωρίσαμε και κρατάω τις σχέσεις μου ιδιωτικά και έτσι θέλω να μείνει. Προφανώς είμαι κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στην υπόθεση, αλλά ελπίζω να λυθεί σύντομα. Εγώ δεν είχα ανάλογη εμπειρία μαζί του» είπε η Τομλγιάνοβιτς, η οποία ξέσπασε μετά στα σόσιαλ.

«Είναι απογοητευτικό που μετά από δύο ώρες αγώνα στα προημιτελικά, η πρώτη ερώτηση που επέλεγε να μου κάνει ο δημοσιογράφος, δεν είχε καμία σχέση με το παιχνίδι» έγραψε.

Quite disappointing that after almost 2 hours of playing my quarterfinals that that was the first question the journalist chose to ask me, and never proceeded to ask anything match related. Glad to see headlines mostly about that now. Do better https://t.co/ygoUDe1XBb