Για 3η φορά στον 3ο γύρο του Wimbledon ο Μεντβέντεφ (vids)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε με 3-0 σετ τον 18χρονο Κάρλος Αλκαράθ και είναι στους "32" στο Wimbledon. Συνεχίζει και ο Μπερετίνι.

Για 3η φορά (2018, 2019, 2021) ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου και έχει ελπίδες και για άνοδο στο Νο1 μέσα από το τουρνουά απέκλεισε με 6-4, 6-1, 6-2 τον 18χρονο Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ.

18 years of age.

Second match on grass.



Carlos Alcaraz, remember the name...#Wimbledon pic.twitter.com/J4KAvLKIxr