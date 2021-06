Με το... δεξί στο Wimbledon ο "Βασιλιάς" Φέντερερ (vids)

O Ρότζερ Φέντερερ απέκλεισε με 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2 τον Αντριάν Μαναρινό ο οποίος αποσύρθηκε στην αρχή του 5ου σετ λόγω τραυματισμού και είναι στους "64' στο Wimbledon.

Με την 102η νίκη (6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-2) του στην 22η συμμετοχή του στο Wimbledon ο Ρότζερ Φέντερερ προκρίθηκε στους "64" στο τουρνουά που έχει κατακτήσει 8 φορές στην καριέρα του.

Ο 39χρονος Ελβετός πέρασε με 2-2 σετ αφού στο 5ο ο αντίπαλος του ο Αντριάν Μαναρινό, ο οποίος και είχε τα γενέθλια του, δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω τραυματισμού.

Our heart goes out to you, @AdrianMannarino - it was a performance to be proud of and we wish you a speedy recovery#Wimbledon pic.twitter.com/0uREBcRcrc June 29, 2021

Ο τραυματισμός του Μαναρινό

Στο 4-2 του 4ου σετ ο Φέντερερ θα σερβίρει και ο Γάλλος στην προσπάθεια του να σώσει τη μπάλα θα πέσει άτσαλα και θα τραυματιστεί.

Mannarino in tears as he leaves the court having been forced to retire. Gets a big standing ovation from the crowd. Horrible luck for him. #Wimbledon pic.twitter.com/UkEi1VCuWx — Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 29, 2021

Το ιατρικό τάιμ άουτ δεν έλυσε το θέμα και στην αρχή του 5ου σετ (15-0) ο Μαναρινό που ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι θα αποσυρθεί.

very worrying for Mannarino. It looks like he injured his knee. #Wimbledon pic.twitter.com/BzhAtB604n — Tennis GIFs (@tennis_gifs) June 29, 2021

Ο Ρότζερ Φέντερερ θα παίξει στον 2ο γύρο με τον Γκασκέ.

Με την γλώσσα των αριθμών

Ο Ελβετός θα πει στην on court συνέντευξη του ότι ο Γάλλος ήταν καλύτερος, βέβαια κανείς δεν μπορεί να ήξερε τι θα γίνει στο 5ο σετ.

Οι πόντοι ήταν 124-118. O Φέντερερ είχε 4/13 μπρέικ πόιντ και ο Μαναρινό 2/8.

Οι άσοι ήταν 16-5 για τον Ελβετό και τα διπλά σφάλματα ήταν 3-6. O Φέντερερ είχε 83% σε κερδισμένους πόντους στο φιλέ και ο Μαναρινό 64% στο 1ο σερβίς.

Ο Ελβετός είχε 54-36 winners και 45-31 αβίαστα λάθη.