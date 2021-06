Στον... αέρα η συμμετοχή της Χάλεπ στο Wimbledon (vid)

Η νικήτρια του Wimbledon 2019 Σιμόνα Χάλεπ εξακολουθεί να έχει "θέματα" με την γάμπα της και δίνει αγώνα δρόμου για να είναι στο Wimbledon.

Αγώνα δρόμου για να συμμετάσχει στο Wimbledon δίνει η τελευταία νικήτρια του τουρνουά (2019) η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο3 κόσμου δεν αγωνίστηκε στο Roland Garros το οποίο είχε κατακτήσει το 2018 λόγω σοβαρού τραυματισμού στη γάμπα στο Italian Open της Ρώμης.

Η Σιμόνα Χάλεπ αυτή την εβδομάδα ταξίδεψε στη Γερμανία για να παίξει στο Bad Homburg Open αλλά δεν είναι στην κατάσταση που θέλει, νιώθει ενοχλήσεις και δεν ήθελε να ρισκάρει.





Hopefully I’ll be back here in the future to play @badhomburgopen pic.twitter.com/PeKYpISn3d