Vienna Open: Με ανατροπή στα προημιτελικά ο Αλιασίμ

O Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ μετά από συγκλονιστική ανατροπή στο δεύτερο σετ, κέρδισε 2-1 τον Νόρι και προκρίθηκε στα προημιτελικά της Βιέννης.

Ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης μένει ο Φελίξ Ογκέρ Αλιασίμ, μετά τη νίκη του στη Βιέννη επί του Κάμερον Νόρι.

Ο Αλιασίμ πήρε σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά, κάνοντας ανατροπή και κερδίζοντας με 2-1 σετ (2-6, 7-6, 6-4).

Ο Νόρι επικράτησε εύκολα στο πρώτο σετ, αλλά κλώτσησε ανεπανάληπτη ευκαιρία να τελειώσει το ματς στο δεύτερο. Οι δύο αντίπαλοι έφτασαν στο tie break όπου ο Βρετανός είχε τρία match point (6-3). O Αλιασίμ όχι μόνο τα έσβησε, αλλά πήρε πέντε συνεχόμενους πόντους για να πάρει το tie break με 8-6 και να ισοφαρίσει σε 1-1 στα σετ!

Στο τρίτο σετ ο Καναδός χρειάστηκε ένα μπρέικ και έφτασε να σερβίρει για τη νίκη στο 5-4. Δυσκολεύτηκε καθώς ο Νόρι έσωσε δύο πόντους για το ματς, αλλά στην τρίτη του ευκαιρία ο Αλιασίμ τα κατάφερε και πλέον περιμένει τον Ζβέρεφ ή τον Ντε Μινόρ.

He did it @felixtennis defeats Cam Norrie in three sets 2-6 7-6 6-4 to reach the @ErsteBankOpen quarter-finals!



