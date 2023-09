Η πρόκριση του Νόβακ Τζόκοβιτς επί του Μιράγιες διεύρυνε ένα ακόμη εντυπωσιακό ρεκόρ του Σέρβου τενίστα.

Μόλις έξι games έχασε ο Νόβακ Τζόκοβιτς από τον Μπερνάβες Μιράγιες (6-4, 6-1, 6-1) και συνεχίζει ακάθεκτος στο US Open.

Με τη νίκη του αυτή, μεγάλωσε ένα τρομερό ρεκόρ που έχει στα γήπεδα της Νέας Υόρκης.

Ο Σέρβος μετρά στην καριέρα του ρεκόρ 39-0 απέναντι σε παίκτες εκτός του Top50, κάτι που κανείς άλλος δεν έχει καταφέρει.

39 - Novak Djokovic is 39-0 against opponents ranked outside top-50 at the US Open, the Serbian is the only player with more than 10 such matches at the event to remain without losses since the ATP rankings were introduced. Invincible. #USOpen #USOpen2023 | @usopen @atptour… pic.twitter.com/JQmizQTev0