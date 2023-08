Οι διοργανωτές του US Open αποφάσισαν να ξεκινήσει το πρόγραμμα με το πάνω μέρος του ταμπλό στις γυναίκες και το κάτω στους άνδρες.

Μαζί θα κάνουν πρεμιέρα Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη στο US Open.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πώς θα μοιραστεί το πρόγραμμα στο ταμπλό και αποφάσισαν να βάλουν το πάνω μέρος των γυναικών και το κάτω των ανδρών την Δευτέρα (28/8).

Ετσι, τόσο ο Στέφανος όσο και η Μαρία, θα αγωνιστούν την Δευτέρα, με το πρόγραμμα να ξεκινά στις 17:00 ώρα Ελλάδος και να ολοκληρώνετε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Monday:

Top half of the women's draw

Bottom half of the men's draw



Tuesday:

Bottom half of the women's draw

Top half of the men's draw