US Open: Συνεχίζουν Μπένσιτς, Μπάρτι και η Ραντουκάνου (vids)

Στους "32" του US Open το Νο1 κόσμου η Άσλεϊ Μπάρτι αλλά και η "χρυσή" Ολυμπιονίκης Μπελίντα Μπένσιτς. Συνεχίζει η 18χρονη Έμα Ραντουκάνου.

Στον 3ο γύρο του US Open προκρίθηκε η Άσλεϊ Μπάρτι.

Η Αυστραλή που είναι στο Νο1 κόσμου και φιλοδοξεί να κατακτήσει τη Νέα Υόρκη απέκλεισε με 6-1,7-5 την Κλάρα Τούσον και θα συναντήσει την Ρότζερς ή την Κριστέα.

The seed has arrived on Ashe! @ashbarty takes on Clara Tauson in Round 2. pic.twitter.com/jEzuP3jvFd

Από την άλλη στους "32" είναι και η "χρυσή" Ολυμπιονίκης του Τόκιο Μπελίντα Μπένσιτς αφού κέρδισε με 6-3,6-1 την Τρεβιζάν και θα συναντήσει την Ντόι ή την Πέγκουλα.

Η 18χρονη Έμα Ραντουκάνου που έφτασε στον 4ο γύρο στο Wimbledon συνεχίζει και αυτή στον 3ο γύρο αφού απέκλεισε με 6-2,6-4 την Ζανγκ.

Επόμενη αντίπαλος της η Τόρμο.

Believe it @EmmaRaducanu



You're through to Round 3 of the #USOpen pic.twitter.com/oWB0nbGFlB