Για 17η φορά στο US Open ο 42χρονος Ίβο Κάρλοβιτς (vid)

Ο Κροάτης Ίβο Κάρλοβιτς προκρίθηκε για 17η φορά στο US Open στα 42 του χρόνια και είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης του τουρνουά το 2021.

Ξεκίνησε να παλεύει για πρόκριση στο US Open το 2000 αλλά τα κατάφερε το 2003 στα 24 του χρόνια. Το 2021 στα 42 του πια είναι ξανά στο κυρίως ταμπλό του US Open!

Ο Κροάτης Ίβο Κάρλοβις που είναι ο πρώτος σε άσους στην ιστορία του tour (13.709) απέκλεισε στον 3ο προκριματικό τον Κορεάτη Σουγκίτα με 2-0 και είναι στους "128".

The ageless wonder.



42-year-old @ivokarlovic qualifies for his 17th #USOpen main draw on a *return point* in a tiebreak. pic.twitter.com/9F86pKZLra