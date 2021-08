Ο Μάρεϊ σχολιάζει τη μεταγραφή του Ρονάλντο (pic)

Ο Άντι Μάρεϊ σχολίασε τις αντιδράσεις των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην υπόθεση Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου ο Άντι Μάρεϊ δεν έχει κρύψει τη συμπάθεια του για τον Λιονέλ Μέσι τον οποίο θα ήθελε να δει στην Premier League.

Τελικά θα δει ξανά τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος επέστρεψε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ . Ο δηλωμένος οπαδός της Χιμπέρνιαν είναι στη Νέα Υόρκη για το US Open αλλά σχολίασε και τη μεταγραφή του Πορτογάλου.

Με μήνυμα του στα social media στάθηκε στις αντιδράσεις των φίλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν άκουσαν ότι ο Ρονάλντο θα πάει στη Σίτι και την επόμενη όταν πλησίαζε στους «Κόκκινους Διαβόλους».

All the man united fans that were absolutely abusing Ronaldo yesterday appear to have lost their voices today…. Funny old game