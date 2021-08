US Open: Αποσύρθηκε και η Βένους Γουίλιαμς

Σειρά της Βένους Γουίλιαμς ήταν να ανακοινώσει πως δεν θα κατέβει στο US Open.

Σε… καταστροφή για τους Αμερικανούς, καταλήγει το φετινό US Open καθώς τα δικά τους αστέρια αποσύρονται το ένα μετά το άλλο.

Μετά την Σοφία Κένιν και την Σερένα Γουίλιαμς, ήρθε η σειρά της Βένους Γουίλιαμς να ανακοινώσει ότι δεν θα κατέβει στη Νέα Υόρκη!

Αν και η Βένους είχε πάρει wild card για να κατέβει απευθείας στο κυρίως ταμπλό, η Αμερικανίδα ανακοίνωσε πως αποσύρει την συμμετοχή της καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο πόδι της.

«Είναι πολύ, πολύ απογοητευτικό. Έχω μερικά προβλήματα με το πόδι μου αυτό το καλοκαίρι και απλά δεν μπόρεσα να τα επιλύσω. Προσπάθησα το καλύτερό μου εδώ στο Σικάγο, αλλά δεν μπόρεσα να το ξεπεράσω. Και υπήρξαν πολλές φορές που μπορούσα να βρω μια λύση, ακόμα και αν δεν ήμουν στα καλύτερά μου, αλλά αυτή τη φορά δεν μπορώ να κάνω κανένα θαύμα» ανέφερε η Βένους, κάτοχος δύο τίτλων στο US Open.

«Θα μου λείψει το Όπεν. Είναι το αγαπημένο μου Slam. Έχω τόσες υπέροχες αναμνήσεις εκεί, ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο. Θα δουλέψω με την ομάδα μου για να μπορέσω να το κάνω όσο πιο σύντομα μπορώ», είπε ακόμα η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο.

Not the best news everyone. I am joining @serenawilliams @RafaelNadal and @rogerfederer on the injured list. It’s still going to be a great US Open & many thanks to the @usta for the wild card. I was so looking forward to it, but it was not meant to be this year. I will be back! pic.twitter.com/s0PRgdSSx2